Флик продлил контракт с "Барселоной" до 2028 года

МОСКВА, 12 мая- РИА Новости. Главный тренер "Барселоны" немец Ханс-Дитер Флик сообщил, что продлил контракт с испанским футбольным клубом.
Новое соглашение 61-летнего специалиста рассчитано до лета 2028 года. Ранее СМИ сообщали о том, что стороны достигли соглашения о продлении контракта с немецким специалистом на один год - до 2028 года с опцией продления еще на один сезон при условии достижения определенных целей.
"Я очень благодарен клубу за возможность тренировать команду до 2028 года. Клуб имеет право расторгнуть контракт, и я тоже. Мы обсудим дополнительный год позже. В последние дни мне стало ясно, что я нахожусь в правильном месте. Теперь пришло время продолжать побеждать и снова попытаться выиграть Лигу чемпионов. Я очень благодарен клубу за оказанное доверие", - цитирует Флика Mundo Deportivo.
Флик возглавляет каталонцев с лета 2024 года. Под руководством немца "Барселона" дважды выиграла чемпионат и один раз Кубок Испании, а также дважды - Суперкубок страны. Ранее Флик возглавлял немецкую "Баварию", с которой дважды стал чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Германии.