Рейтинг@Mail.ru
Флик продлил контракт с "Барселоной" до 2028 года - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:31 12.05.2026
Флик продлил контракт с "Барселоной" до 2028 года

Флик сообщил, что продлил контракт с "Барселоной" до лета 2028 года

© Соцсети "Барселоны"Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Соцсети "Барселоны"
Ханс-Дитер Флик. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик продлил контракт с клубом до лета 2028 года.
  • Новое соглашение предусматривает возможность продления контракта еще на один сезон при условии достижения определенных целей.
МОСКВА, 12 мая- РИА Новости. Главный тренер "Барселоны" немец Ханс-Дитер Флик сообщил, что продлил контракт с испанским футбольным клубом.
Новое соглашение 61-летнего специалиста рассчитано до лета 2028 года. Ранее СМИ сообщали о том, что стороны достигли соглашения о продлении контракта с немецким специалистом на один год - до 2028 года с опцией продления еще на один сезон при условии достижения определенных целей.
Главный тренер ФК Ахмат Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Талалаев заявил, что в РПЛ может появиться женщина-тренер
Вчера, 12:21
«
"Я очень благодарен клубу за возможность тренировать команду до 2028 года. Клуб имеет право расторгнуть контракт, и я тоже. Мы обсудим дополнительный год позже. В последние дни мне стало ясно, что я нахожусь в правильном месте. Теперь пришло время продолжать побеждать и снова попытаться выиграть Лигу чемпионов. Я очень благодарен клубу за оказанное доверие", - цитирует Флика Mundo Deportivo.
В воскресенье "Барселона" на своем поле обыграла мадридский "Реал" (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно обеспечила себе чемпионский титул.
Флик возглавляет каталонцев с лета 2024 года. Под руководством немца "Барселона" дважды выиграла чемпионат и один раз Кубок Испании, а также дважды - Суперкубок страны. Ранее Флик возглавлял немецкую "Баварию", с которой дважды стал чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Германии.
Капитан юношеской команды Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Легенда "Манчестер Юнайтед" заявил, что ничего не знает про Ибрагимова
Вчера, 13:33
 
ФутболСпортХанс-Дитер ФликБарселонаРеал МадридБаварияЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала