Сборная Боснии и Герцеговины объявила состав на чемпионат мира по футболу - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
21:28 11.05.2026
Сборная Боснии и Герцеговины объявила состав на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины назвал состав на чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщается на странице Футбольного союза Боснии и Герцеговины в соцсети X.
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Боснии и Герцеговины под руководством Сергея Барбареза сыграет в группе B с командами Канады (12 июня), Швейцарии (18 июня) и Катара (24 июня).
Состав боснийцев из 26 футболистов выглядит следующим образом:
вратари: Никола Василь ("Санкт-Паули", Германия), Мартин Зломислич ("Риека", Хорватия), Осман Хаджикич ("Славен", Хорватия);
защитники: Сеад Колашинац ("Аталанта", Италия), Амар Дедич ("Бенфика", Португалия), Нихад Муякич ("Газишехир", Турция), Никола Катич ("Шальке", Германия), Тарик Мухаремович ("Сассуоло", Италия), Степан Раделич ("Риека", Хорватия), Деннис Хаджикадунич ("Сампдория", Италия), Нидал Челик ("Ланс", Франция);
полузащитники: Амир Хаджиахметович ("Халл Сити", Англия), Иван Шуньич ("Пафос", Кипр), Иван Башич ("Астана", Казахстан), Дженис Бурнич ("Карлсруэ", Германия), Эрмин Махмич ("Слован" Либерец, Чехия), Беньямин Тахирович ("Брондбю", Дания), Амар Мемич ("Виктория", Чехия);
нападающие: Армин Гигович ("Янг Бойз", Швейцария), Керим Алайбегович ("Зальцбург", Австрия), Эсмир Байрактаревич (ПСВ, Нидерланды), Эрмедин Демирович ("Штутгарт", Германия), Йово Лукич ("Университатя Клуж", Румыния), Самед Баждар ("Ягеллония", Польша), Харис Табакович ("Боруссия" Мёнхенгладбах, Германия), Эдин Джеко ("Шальке", Германия).
В резервном списке присутствуют девять футболистов, среди которых полузащитник тольяттинского "Акрона" Ифет Джаковац.
