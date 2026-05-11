Арбелоа высказался после поражения "Реала" в матче против "Барселоны" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
02:09 11.05.2026
Арбелоа высказался после поражения "Реала" в матче против "Барселоны"

Арбелоа: понимаем разочарование болельщиков "Реала" в этом сезоне

  • «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 2:0 в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
  • Альваро Арбелоа заявил, что понимает разочарование болельщиков после поражения и подчеркнул необходимость работы над ошибками.
  • По информации The Athletic, футбольный клуб «Реал» планирует уволить Арбелоа после завершения сезона.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа заявил, что понимает разочарование болельщиков после поражения команды от "Барселоны" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
В воскресенье "Барселона" дома обыграла "Реал" со счетом 2:0 и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Каталонская команда впервые стала победителем турнира по итогам матча с "Реалом", который выигрывал чемпионат рекордные 36 раз. "Сливочные" остались без трофеев в этом сезоне.
10 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Барселона
2 : 0
Реал Мадрид
09‎’‎ • Маркус Рэшфорд
18‎’‎ • Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Жаль, что мы не реализовали некоторые из своих моментов. Я попросил игроков выкладываться на полную до конца, и именно это мы и старались сделать. Мы понимаем разочарование болельщиков, неудовлетворенность этим сезоном. Единственное, что мы можем сделать, - это работать, смотреть в будущее и учиться на наших ошибках. Мы много раз падали и много раз поднимались. Мы должны работать, чтобы изменить ситуацию", - приводит слова специалиста Marca.
Арбелоа 43 года, он возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо. По информации The Athletic, клуб планирует уволить тренера после завершения сезона.
