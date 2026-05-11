Арбелоа высказался после поражения "Реала" в матче против "Барселоны"

В воскресенье "Барселона" дома обыграла "Реал" со счетом 2:0 и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Каталонская команда впервые стала победителем турнира по итогам матча с "Реалом", который выигрывал чемпионат рекордные 36 раз. "Сливочные" остались без трофеев в этом сезоне.

"Жаль, что мы не реализовали некоторые из своих моментов. Я попросил игроков выкладываться на полную до конца, и именно это мы и старались сделать. Мы понимаем разочарование болельщиков, неудовлетворенность этим сезоном. Единственное, что мы можем сделать, - это работать, смотреть в будущее и учиться на наших ошибках. Мы много раз падали и много раз поднимались. Мы должны работать, чтобы изменить ситуацию", - приводит слова специалиста Marca.