Арбелоа высказался после поражения "Реала" в матче против "Барселоны"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 2:0 в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
- Альваро Арбелоа заявил, что понимает разочарование болельщиков после поражения и подчеркнул необходимость работы над ошибками.
- По информации The Athletic, футбольный клуб «Реал» планирует уволить Арбелоа после завершения сезона.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа заявил, что понимает разочарование болельщиков после поражения команды от "Барселоны" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
В воскресенье "Барселона" дома обыграла "Реал" со счетом 2:0 и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Каталонская команда впервые стала победителем турнира по итогам матча с "Реалом", который выигрывал чемпионат рекордные 36 раз. "Сливочные" остались без трофеев в этом сезоне.
10 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
09’ • Маркус Рэшфорд
18’ • Ферран Торрес
"Жаль, что мы не реализовали некоторые из своих моментов. Я попросил игроков выкладываться на полную до конца, и именно это мы и старались сделать. Мы понимаем разочарование болельщиков, неудовлетворенность этим сезоном. Единственное, что мы можем сделать, - это работать, смотреть в будущее и учиться на наших ошибках. Мы много раз падали и много раз поднимались. Мы должны работать, чтобы изменить ситуацию", - приводит слова специалиста Marca.
Арбелоа 43 года, он возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо. По информации The Athletic, клуб планирует уволить тренера после завершения сезона.