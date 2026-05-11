Месси поздравил "Барселону" с завоеванием титула чемпиона Испании - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
01:47 11.05.2026
Месси поздравил "Барселону" с завоеванием титула чемпиона Испании

Месси поздравил "Барселону" с завоеванием 29-го титула чемпиона Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Барселона» обыграла мадридский «Реал» со счетом 2:0 и досрочно обеспечила себе чемпионский титул в Испании.
  • Лионель Месси поздравил «Барселону» с завоеванием 29-го титула чемпиона Испании.
  • Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси поздравил свою бывшую команду "Барселону" с завоеванием 29-го титула чемпиона Испании.
В воскресенье в столице Каталонии "Барселона" обыграла мадридский "Реал" (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. "Барселона" впервые стала победителем турнира по итогам матча с "Реалом", который выигрывал чемпионат рекордные 36 раз.
"Чемпионы! Да здравствует "Барса"!" – написал Месси в сториз Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Месси 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В декабре Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с "Интер Майами".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ФутболСпортИспанияРоссияКаталонияЛионель МессиБарселонаИнтерРеал МадридЛига чемпионов 2025-2026Major League Soccer 2025
 
