Месси поздравил "Барселону" с завоеванием титула чемпиона Испании

- «Барселона» обыграла мадридский «Реал» со счетом 2:0 и досрочно обеспечила себе чемпионский титул в Испании.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси поздравил свою бывшую команду "Барселону" с завоеванием 29-го титула чемпиона Испании.
Месси 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В декабре Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с "Интер Майами".