Гол Руденко принес "Локомотиву" победу над "Балтикой" в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" обыграли калининградскую "Балтику" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 4-й минуте забил Александр Руденко. Гости остались в меньшинстве на 12-й минуте после удаления Кевина Андраде, его одноклубник Илья Петров не реализовал пенальти на 66-й минуте.
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, РПЛ, Первой и Второй лиг.
Заключительный тур РПЛ состоится 17 мая. "Локомотив" сыграет на выезде против московского ЦСКА, а "Балтика" в тот же день примет столичное "Динамо".