Рейтинг@Mail.ru
Гол Руденко принес "Локомотиву" победу над "Балтикой" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:37 10.05.2026 (обновлено: 21:51 10.05.2026)
Гол Руденко принес "Локомотиву" победу над "Балтикой" в матче РПЛ

"Балтика" проиграла "Локомотиву" и лишилась шансов на бронзовые медали РПЛ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Балтика" (Калининград)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты московского "Локомотива" обыграли калининградскую "Балтику" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.
  • Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0.
  • Единственный гол забил Александр Руденко на четвертой минуте матча.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" обыграли калининградскую "Балтику" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 4-й минуте забил Александр Руденко. Гости остались в меньшинстве на 12-й минуте после удаления Кевина Андраде, его одноклубник Илья Петров не реализовал пенальти на 66-й минуте.
Российская премьер-лига (РПЛ)
10 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
1 : 0
Балтика
04‎’‎ • Александр Руденко
Календарь Турнирная таблица История встреч
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, РПЛ, Первой и Второй лиг.
За тур до финиша чемпионата "Локомотив" с 53 очками идет на третьем месте в таблице РПЛ. "Балтика" (46 очков) располагается на пятой строчке. Калининградская команда потеряла шансы завоевать бронзовые медали чемпионата. Также возможности занять третью позицию лишился московский ЦСКА.
Заключительный тур РПЛ состоится 17 мая. "Локомотив" сыграет на выезде против московского ЦСКА, а "Балтика" в тот же день примет столичное "Динамо".
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Сочи (Сочи) - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Зенит" одержал волевую победу над "Сочи" и вышел в лидеры РПЛ
Вчера, 17:01
 
ФутболСпортМоскваРоссияРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболуАлександр РуденкоКевин АндрадеИлья ПетровЛокомотив (Москва)БалтикаПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Аталанта
    2
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Монреаль
    Баффало
    4
    1
  • Хоккей
    11.05 04:30
    Анахайм
    Вегас
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Крылья Советов
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Сочи
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    А. Потапова
    32
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. в. д. Зандсхюлп
    566
    744
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Д. Шнайдер
    66
    12
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Балтика
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала