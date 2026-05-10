"Астон Вилла" сыграла вничью с вылетевшим из АПЛ "Бернли"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Астон Вилла" сыграла вничью с "Бернли" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
- Встреча в Бёрнли завершилась со счетом 2:2.
- В составе хозяев мячи забили Джейдон Энтони и Зиан Флемминг. У "Астон Виллы" отличились Росс Баркли и Олли Уоткинс.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Бирмингемская "Астон Вилла" и "Бёрнли" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бёрнли завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Джейдон Энтони (8-я минута) и Зиан Флемминг (58). У "Астон Виллы" отличились Росс Баркли (42) и Олли Уоткинс (56).
10 мая 2026 • начало в 16:00
Завершен
08’ • Джейдон Энтони
58’ • Зиан Флемминг
(Ханнибал Межбри)
42’ • Росс Баркли
56’ • Олли Уоткинс
"Астон Вилла", набрав 59 очков, занимает пятое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где "Бёрнли", досрочно вылетевший в Чемпионшип, располагается на 19-й строчке с 21 баллом.
В других матчах "Ньюкасл" в гостях сыграл вничью с "Ноттингем Форест" (1:1), а лондонский "Кристал Пэлас" на домашнем поле разошелся миром с ливерпульским "Эвертоном" (2:2).
"Вулверхэмптон" досрочно вылетел из АПЛ
20 апреля, 23:58