"Железный занавес" и память о Победе: переговорный марафон Путина в Кремле

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Татьяна Мишина. Визиты зарубежных лидеров в Москву на 9 Мая в этом году приобрели особое политическое значение. Несмотря на непростой международный фон и попытки давления, в российскую столицу прибыли как ближайшие союзники России, так и партнеры из Европы и Азии. Переговоры Владимира Путина с гостями Кремля охватили широкий круг тем — от исторической памяти и экономики до энергетики и урегулирования украинского конфликта.
Сложный путь Фицо до Москвы
За круглым столом с бокалами в руках собрались главы государств и правительств, приехавшие в Москву на 9 Мая. Фицо у стен Кремля приветствовал почетный караул, после чего лидеры сначала пообщались тет-а-тет в Зеленой гостиной, а затем направились на официальные переговоры в Екатерининский зал.
"Четыре часа? Через Швецию?" — интересовался Путин. Речь шла о перелете Фицо в Москву. Из-за закрытого воздушного пространства стран Балтии словацкому премьеру пришлось добираться транзитом через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Этот маршрут лидеры обсуждали уже с юмором, заметив, что получилось "все же быстрее, чем на машине или на лошади".
Коротко обменялись и впечатлениями от парада. По словам Путина, все прошло "достойно, спокойно, без излишней милитаризации".
Уже в официальной части переговоров российский президент отдельно поблагодарил Фицо за решение приехать в Москву, несмотря на политическое давление. Путин подчеркнул, что ценит позицию словацкого премьера в вопросах исторической памяти и оценке роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма. Отдельно он отметил бережное отношение Словакии к советским воинским захоронениям и напомнил о вкладе участников Словацкого национального восстания 1944 года.
Фицо, в свою очередь, заверил, что в республике не только помнят о десятках тысяч советских солдат, погибших при освобождении страны, но и продолжают ухаживать за мемориалами. В качестве примера он привел реконструкцию кладбища в городе Михаловце, в открытии которого принимал личное участие.
Одной из ключевых тем переговоров стали двусторонние отношения, серьезно осложнившиеся в последние годы. Фицо заявил, что в Европе вновь опускается "железный занавес", однако Братислава выступает за восстановление взаимовыгодных отношений с Москвой. По его словам, Словакия заинтересована не только в продолжении поставок российских нефти и газа, но и в расширении сотрудничества в других сферах.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин встречает председателя правительства Словакии Роберта Фицо в Кремле в День Победы
Президент России Владимир Путин встречает председателя правительства Словакии Роберта Фицо в Кремле в День Победы
Путин в ответ заявил, что Россия будет делать все необходимое для обеспечения Словакии энергоресурсами и готова развивать сотрудничество и по другим направлениям. Хотя товарооборот между странами снизился, в Кремле рассчитывают, что визит Фицо поможет перезапустить экономические связи.
Отдельно российский президент отметил, что правительство Фицо проводит более суверенный и прагматичный курс в отношении России, чем прежние словацкие власти, при которых двусторонние контакты фактически были заморожены.
Нынешнюю встречу в Кремле рассматривали как продолжение диалога, начатого еще прошлой осенью в Пекине. Россия по-прежнему остается надежным поставщиком энергоресурсов для Словакии: продолжают действовать соглашения "Газпрома" и словацкой SPP по поставкам газа, а также договоренности "Транснефти" и Transpetrol по нефтепроводу "Дружба".
Переговоры Путина и Фицо в закрытом формате продолжались полтора часа. Помимо энергетики и двусторонних отношений, обсуждалась и Украина. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил: никаких посланий от Владимира Зеленского Фицо не передавал, лишь проинформировал о недавней встрече с ним. Если в Киеве хотят переговоров — пусть звонят в Москву. "Чего он (Зеленский. — Прим. ред.) передает, а потом все зависает в воздухе", — пожал плечами в разговоре с журналистами Ушаков.
"Полтора вопроса" Лукашенко и встречи с союзниками
Тема самого приезда в Москву — вопреки политическому давлению, логистическим сложностям и напряженному международному фону — стала одной из сквозных на встречах Путина с зарубежными гостями. Практически каждого собеседника российский президент отдельно благодарил за решение лично приехать на празднование 9 Мая.
Первым в Кремль прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Накануне парада он появился в Представительском зале Кремля, где его встретил Путин.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Москве
"Александр Григорьевич, очень рад вас видеть", — сказал российский лидер.
"Даже если не рад был видеть, я бы все равно приехал", — с ходу пошутил Лукашенко.
Белорусский президент заметил, что в ходе визита собирается обсудить лишь "полтора рабочих вопроса", пояснив, что при товарообороте почти в 60 миллиардов долларов между Минском и Москвой такие темы неизбежны. "А остальное — это наша Великая Победа", — подчеркнул он.
Затем Лукашенко резко высказался о странах, которые, по его мнению, пытаются дистанцироваться от общего советского прошлого. "Просто некрасиво и противно наблюдать, когда некоторые наши "товарищи" решили не просто забыть, а вообще бросить под ноги эту Победу", — заявил белорусский лидер.
В тот же вечер Путин провел встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Оба прибыли в Москву, несмотря на отсутствие официальных приглашений: в этом году Кремль их не рассылал.
Во время беседы с Токаевым Путин отдельно поблагодарил его за приезд, назвав визит свидетельством высокого уровня отношений между двумя странами. Помимо общей исторической повестки, президенты обсудили развитие гуманитарного сотрудничества и образовательных проектов. Токаев сообщил, что Россия по итогам 2025 года вышла на первое место по числу туристов, посещающих республику. Отдельной темой стала подготовка государственного визита Путина в Казахстан, который ожидается в конце мая.
Лейтмотивом беседы с Шавкатом Мирзиеевым также стала память о Великой Отечественной войне. Путин отметил внимание, которое власти Узбекистана уделяют сохранению исторического наследия, а Мирзиеев назвал это "делом чести каждой нации".
От Балкан до Юго-Восточной Азии
В российскую столицу приехали президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев, глава Республики Сербской Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и лидер партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Стевандич заявил, что участие в мероприятиях 9 Мая в Москве для него — это не только знак уважения к России, но и вопрос исторической памяти и собственного достоинства. "Если мы сами не будем уважать своих дедов, кто тогда будет это делать?" — заметил политик, напомнив, что его дед был узником концлагеря Маутхаузен.
Король Малайзии султан Ибрагим встретился с Владимиром Путиным спустя несколько месяцев после их январских переговоров в Санкт-Петербурге. Тогда султан находился в России с частным визитом, а теперь прибыл уже официально на мероприятия 9 Мая. "Я всегда с большим удовольствием возвращаюсь в Россию — это как мой второй дом", — сказал монарх.
Во время встречи султан Ибрагим пригласил Путина, которого назвал дорогим другом и братом, посетить Малайзию с государственным визитом в 2027 году — к 60-летию дипломатических отношений между двумя странами. Российский президент в ответ подчеркнул, что Москва рассчитывает преодолеть нынешнее небольшое снижение товарооборота и продолжить развитие экономических связей. Отдельно Путин отметил взаимодействие России и Малайзии на международных площадках — в ООН, АСЕАН и Организации исламского сотрудничества.
Азиатскую линию переговоров Путин продолжил встречей с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. В Кремле российский лидер заявил, что отношения Москвы и Вьентьяна традиционно строятся на дружбе и взаимном доверии.
Путин отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами вырос почти вдвое. После того как Лаос получил статус партнера по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), открылись новые возможности партнерства.