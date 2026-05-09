"Железный занавес" и память о Победе: переговорный марафон Путина в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Москве

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Татьяна Мишина. Визиты зарубежных лидеров в Москву на 9 Мая в этом году приобрели особое политическое значение. Несмотря на непростой международный фон и попытки давления, в российскую столицу прибыли как ближайшие союзники России, так и партнеры из Европы и Азии. Переговоры Владимира Путина с гостями Кремля охватили широкий круг тем — от исторической памяти и экономики до энергетики и урегулирования украинского конфликта.

Сложный путь Фицо до Москвы

Одним из самых обсуждаемых гостей в Кремле стал премьер-министр Словакии Роберт Фицо — его приезд сопровождался и политическими спорами в Европе , и сложной логистикой. Путин встретил словацкого премьера на торжественном приеме для зарубежных делегаций, прибывших на празднование Дня Победы.

За круглым столом с бокалами в руках собрались главы государств и правительств, приехавшие в Москву на 9 Мая. Фицо у стен Кремля приветствовал почетный караул, после чего лидеры сначала пообщались тет-а-тет в Зеленой гостиной, а затем направились на официальные переговоры в Екатерининский зал.

"Четыре часа? Через Швецию ?" — интересовался Путин. Речь шла о перелете Фицо в Москву. Из-за закрытого воздушного пространства стран Балтии словацкому премьеру пришлось добираться транзитом через Чехию Германию , Швецию и Финляндию . Этот маршрут лидеры обсуждали уже с юмором, заметив, что получилось "все же быстрее, чем на машине или на лошади".

Коротко обменялись и впечатлениями от парада. По словам Путина, все прошло "достойно, спокойно, без излишней милитаризации".

Уже в официальной части переговоров российский президент отдельно поблагодарил Фицо за решение приехать в Москву, несмотря на политическое давление. Путин подчеркнул, что ценит позицию словацкого премьера в вопросах исторической памяти и оценке роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма. Отдельно он отметил бережное отношение Словакии к советским воинским захоронениям и напомнил о вкладе участников Словацкого национального восстания 1944 года.

Фицо, в свою очередь, заверил, что в республике не только помнят о десятках тысяч советских солдат, погибших при освобождении страны, но и продолжают ухаживать за мемориалами. В качестве примера он привел реконструкцию кладбища в городе Михаловце, в открытии которого принимал личное участие.

Одной из ключевых тем переговоров стали двусторонние отношения, серьезно осложнившиеся в последние годы. Фицо заявил, что в Европе вновь опускается "железный занавес", однако Братислава выступает за восстановление взаимовыгодных отношений с Москвой. По его словам, Словакия заинтересована не только в продолжении поставок российских нефти и газа, но и в расширении сотрудничества в других сферах.

Путин в ответ заявил, что Россия будет делать все необходимое для обеспечения Словакии энергоресурсами и готова развивать сотрудничество и по другим направлениям. Хотя товарооборот между странами снизился, в Кремле рассчитывают, что визит Фицо поможет перезапустить экономические связи.

Отдельно российский президент отметил, что правительство Фицо проводит более суверенный и прагматичный курс в отношении России, чем прежние словацкие власти, при которых двусторонние контакты фактически были заморожены.

Нынешнюю встречу в Кремле рассматривали как продолжение диалога, начатого еще прошлой осенью в Пекине . Россия по-прежнему остается надежным поставщиком энергоресурсов для Словакии: продолжают действовать соглашения " Газпрома " и словацкой SPP по поставкам газа, а также договоренности " Транснефти " и Transpetrol по нефтепроводу "Дружба".

Переговоры Путина и Фицо в закрытом формате продолжались полтора часа. Помимо энергетики и двусторонних отношений, обсуждалась и Украина . Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил: никаких посланий от Владимира Зеленского Фицо не передавал, лишь проинформировал о недавней встрече с ним. Если в Киеве хотят переговоров — пусть звонят в Москву. "Чего он (Зеленский. — Прим. ред.) передает, а потом все зависает в воздухе", — пожал плечами в разговоре с журналистами Ушаков.

"Полтора вопроса" Лукашенко и встречи с союзниками

Тема самого приезда в Москву — вопреки политическому давлению, логистическим сложностям и напряженному международному фону — стала одной из сквозных на встречах Путина с зарубежными гостями. Практически каждого собеседника российский президент отдельно благодарил за решение лично приехать на празднование 9 Мая.

Первым в Кремль прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Накануне парада он появился в Представительском зале Кремля, где его встретил Путин.

"Александр Григорьевич, очень рад вас видеть", — сказал российский лидер.

"Даже если не рад был видеть, я бы все равно приехал", — с ходу пошутил Лукашенко.

Белорусский президент заметил, что в ходе визита собирается обсудить лишь "полтора рабочих вопроса", пояснив, что при товарообороте почти в 60 миллиардов долларов между Минском и Москвой такие темы неизбежны. "А остальное — это наша Великая Победа", — подчеркнул он.

Затем Лукашенко резко высказался о странах, которые, по его мнению, пытаются дистанцироваться от общего советского прошлого. "Просто некрасиво и противно наблюдать, когда некоторые наши "товарищи" решили не просто забыть, а вообще бросить под ноги эту Победу", — заявил белорусский лидер.

Во время беседы с Токаевым Путин отдельно поблагодарил его за приезд, назвав визит свидетельством высокого уровня отношений между двумя странами. Помимо общей исторической повестки, президенты обсудили развитие гуманитарного сотрудничества и образовательных проектов. Токаев сообщил, что Россия по итогам 2025 года вышла на первое место по числу туристов, посещающих республику. Отдельной темой стала подготовка государственного визита Путина в Казахстан, который ожидается в конце мая.

Лейтмотивом беседы с Шавкатом Мирзиеевым также стала память о Великой Отечественной войне. Путин отметил внимание, которое власти Узбекистана уделяют сохранению исторического наследия, а Мирзиеев назвал это "делом чести каждой нации".

От Балкан до Юго-Восточной Азии

Среди зарубежных гостей, прибывших в Москву на торжества, были не только лидеры стран СНГ , Балканского региона и европейские политики, но и представители государств Азии , с которыми Россия в последние годы активно укрепляет связи.

Стевандич заявил, что участие в мероприятиях 9 Мая в Москве для него — это не только знак уважения к России, но и вопрос исторической памяти и собственного достоинства. "Если мы сами не будем уважать своих дедов, кто тогда будет это делать?" — заметил политик, напомнив, что его дед был узником концлагеря Маутхаузен.

Король Малайзии султан Ибрагим встретился с Владимиром Путиным спустя несколько месяцев после их январских переговоров в Санкт-Петербурге . Тогда султан находился в России с частным визитом, а теперь прибыл уже официально на мероприятия 9 Мая. "Я всегда с большим удовольствием возвращаюсь в Россию — это как мой второй дом", — сказал монарх.

Во время встречи султан Ибрагим пригласил Путина, которого назвал дорогим другом и братом, посетить Малайзию с государственным визитом в 2027 году — к 60-летию дипломатических отношений между двумя странами. Российский президент в ответ подчеркнул, что Москва рассчитывает преодолеть нынешнее небольшое снижение товарооборота и продолжить развитие экономических связей. Отдельно Путин отметил взаимодействие России и Малайзии на международных площадках — в ООН , АСЕАН и Организации исламского сотрудничества

Азиатскую линию переговоров Путин продолжил встречей с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом . В Кремле российский лидер заявил, что отношения Москвы и Вьентьяна традиционно строятся на дружбе и взаимном доверии.

Путин отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами вырос почти вдвое. После того как Лаос получил статус партнера по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества ( ШОС ), открылись новые возможности партнерства.