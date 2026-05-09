Путин встретится с гостями торжеств в годовщину Победы

В субботу Путин встретится с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, президентами Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Абхазии Бадрой Гунбой, Южной Осетии Аланом Гаглоевым, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и руководством Республики Сербской.

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с иностранными лидерами и политическими деятелями, прибывшими в Москву на празднование Дня Победы, а также даст торжественный прием в Кремле в честь гостей.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , Путин в День Победы проведет более 10 встреч.

В субботу кроме череды двусторонних переговоров в Кремле запланирован и торжественный прием для глав иностранных делегаций, прибывших на празднование Дня Победы. Песков отмечал, что формат приема в этом году ничем не будет отличаться от обычных.

Гости с Запада

Юрий Ушаков. Путин и Фицо в предыдущий раз встречались в сентябре в Пекине . На переговорах в Москве они намерены обсудить перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года, говорил ранее помощник президента России

Также стороны планируют поговорить о перспективах взаимодействия в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки, отмечали в пресс-службе президента России. Не исключено, что в ходе переговоров могут быть затронуты и вопросы, связанные с конфликтом на Украине . Словацкие СМИ со ссылкой на заявление МИД страны сообщали, что премьер во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского . Тот ранее заявил, что в Ереване встречался с Фицо.

Сейчас на торгово-экономические отношения России и Словакии негативно влияют антироссийские санкции Запада, указывали в Кремле. После 2022 года наблюдается снижение объемов товарооборота, вызванное, прежде всего, ограничениями ЕС на поставки энергоносителей из России. Вместе с тем, РФ остается надежным поставщиком энергоресурсов для Словакии, подчеркивали в Кремле. Продолжается реализация договоренностей о поставках российского газа, а также поставки нефти по трубопроводу "Дружба", которые с 27 января по 22 апреля блокировала Украина. Кроме того, Россия и Словакия продолжают сотрудничество в атомной энергетике, осуществляются поставки ядерного топлива для словацких АЭС "Моховце" и "Богунице".

Путин встретится и с руководством Республики Сербской. В Москву на празднование Дня Победы прибыли вступивший в должность в феврале президент Синиша Каран, председатель народной скупщины Ненад Стевандич и лидер правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик . Республика Сербская – один из двух энтитетов в составе Боснии и Герцеговины , особый автономный статус которого закреплен Дейтонским соглашением от 1995 года. В ходе предстоящей беседы стороны планируют обсудить актуальные аспекты постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, укрепление партнерства России с Республикой Сербской и положение дел на Западных Балканах, отмечали в пресс-службе президента РФ.

И гости с Востока

Также в этот день состоятся переговоры Путина с лидерами двух государств Юго-Восточной Азии – Лаоса и Малайзии. Его встреча с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом пройдет в формате тет-а-тет. Лидеры в предыдущий раз встречались в конце января в Санкт-Петербурге во время частного визита короля Малайзии в РФ.

Малайзия выступает надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Между двумя странами налажен регулярный политический диалог, поддерживаются устойчивые торгово-экономические отношения, важным направлением сотрудничества также остается высшее образование. Кроме того, Малайзия является популярным туристическим направлением, в минувшем году страну посетили около 140 тысяч россиян.

Дальнейшее развитие двусторонних отношений будет обсуждаться и на переговорах Путина с президентом Лаоса. Страны поддерживают регулярный диалог, в том числе на высшем уровне. Лидеры встречались в минувшем июле, когда Тхонглун Сисулит посещал Россию с официальным визитом. Путин называет президента Лаоса близким другом России, он часто бывал в стране, получил педагогическое образование в Ленинграде , хорошо знает русский язык и культуру России.