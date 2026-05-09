10:02 09.05.2026 (обновлено: 10:06 09.05.2026)
Военнослужащие на военном параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве. Кадр трансляции
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве начался парад Победы в ознаменование 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
  • В этом году в параде не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.
  • Москву на День Победы посетят лидеры Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, Узбекистана, премьер-министр Словакии, верховный правитель Малайзии, руководство республики Сербской, а также президент Казахстана.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный Парад в ознаменование 81-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее рассказали в Минобороны России, в составе пешей колонны по брусчатке Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ.
В связи с текущей оперативной обстановкой в этом году не будут принимать участие в параде воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, отметили в ведомстве.
При благоприятной погоде парад завершится пролетом боевой авиации, причем воздушный строй традиционно замкнут шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета флага России.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москву на День Победы посетят лидеры Абхазии Бадра Гунба, Южной Осетии Алан Гаглоев, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса Тхонглун Сисулит, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и руководство республики Сербской.
Также праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы в Москве, посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров.
