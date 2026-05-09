На Красной площади в Москве пройдет парад в честь Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ На Красной площади в Москве пройдет парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в субботу на Красной Площади в Москве, сообщили ранее в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, в составе пешей колонны по брусчатке Красной Площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ.

Во время трансляции парада будет показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации, а также тех, кто несет боевое дежурство и боевую службу, в том числе расчеты на пунктах управления РВСН ВКС и на кораблях ВМФ.

В авиационной части парада будут представлены самолёты российских пилотажных авиагрупп. Завершится парад традиционным пролетом летчиков штурмовик ов Су -25, которые раскрасят небо Москвы в цвета флага России

В Минобороны сообщили, что в связи с текущей оперативной обстановкой в этом году не будут принимать участие в параде воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.

Кроме того, российское ведомство предупредило, что если киевский режим попытается, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие (действует с 00.00 мск 8 мая до 10 мая), сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ранее журналистам, что в этом году Россия не рассылала специальных приглашений на мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, но ряд иностранных лидеров сами выразили желание посетить Москву.

Как сообщалось ранее на сайте мэра и правительства Москвы, парад будет транслироваться в наземном городском транспорте и метро Москвы.