На Красной площади в Москве пройдет парад в честь Дня Победы
00:45 09.05.2026
На Красной площади в Москве пройдет парад в честь Дня Победы

Парад в честь 81-й годовщины Победы пройдет на Красной площади в Москве

Парадный расчет. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Красной площади в Москве пройдет парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • В параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ, а авиационная часть парада будет представлена самолетами российских пилотажных авиагрупп.
  • В этом году не будут участвовать в параде воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в субботу на Красной Площади в Москве, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, в составе пешей колонны по брусчатке Красной Площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ.
Во время трансляции парада будет показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации, а также тех, кто несет боевое дежурство и боевую службу, в том числе расчеты на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.
В авиационной части парада будут представлены самолёты российских пилотажных авиагрупп. Завершится парад традиционным пролетом летчиков штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета флага России.
В Минобороны сообщили, что в связи с текущей оперативной обстановкой в этом году не будут принимать участие в параде воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.
Кроме того, российское ведомство предупредило, что если киевский режим попытается, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие (действует с 00.00 мск 8 мая до 10 мая), сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ранее журналистам, что в этом году Россия не рассылала специальных приглашений на мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, но ряд иностранных лидеров сами выразили желание посетить Москву.
Ушаков уточнил, что 9 мая столицу РФ посетят лидеры Абхазии Бадра Гунба, Южной Осетии Алан Гаглоев, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и руководство республики Сербской. Позднее он добавил, что к участию в торжествах присоединится президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Также для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, Москву посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров.
Как сообщалось ранее на сайте мэра и правительства Москвы, парад будет транслироваться в наземном городском транспорте и метро Москвы.
