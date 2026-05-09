"Манчестер Сити" разгромил "Брентфорд" и приблизился к "Арсеналу" - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
21:26 09.05.2026
"Манчестер Сити" разгромил "Брентфорд" и приблизился к "Арсеналу"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Манчестер Сити» одержал победу над «Брентфордом» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:0.
  • «Манчестер Сити» (74 очка) идет вторым в таблице Английской премьер-лиги, отставая на два очка от «Арсенала».
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Манчестер Сити" одержал победу над "Брентфордом" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Английская премьер-лига (АПЛ)
09 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Манчестер Сити
3 : 0
Брентфорд
60‎’‎ • Жереми Доку
75‎’‎ • Эрлинг Холанд
90‎’‎ • Омар Мармуш
(Эрлинг Холанд)
Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Жереми Доку (60-я минута), Эрлинг Холанд (75) и Омар Мармуш (90+2).
"Манчестер Сити" (74 очка) идет вторым в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на два очка отставая от лондонского "Арсенала", который еще не провел свой матч в рамках тура. "Брентфорд" (51) располагается на восьмой строчке.
В следующем матче "Сити" 13 мая примет лондонский "Кристал Пэлас" в рамках перенесенной встречи 31-го тура. "Брентфорд" в 37-м туре также сыграет с "орлами" на своем поле 17 мая.
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)БрентфордЖереми ДокуЭрлинг ХоландОмар МармушМанчестер СитиАрсенал (Лондон)
 
