"Манчестер Сити" разгромил "Брентфорд" и приблизился к "Арсеналу"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Манчестер Сити" одержал победу над "Брентфордом" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
09 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
60’ • Жереми Доку
75’ • Эрлинг Холанд
90’ • Омар Мармуш
Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Жереми Доку (60-я минута), Эрлинг Холанд (75) и Омар Мармуш (90+2).
"Манчестер Сити" (74 очка) идет вторым в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на два очка отставая от лондонского "Арсенала", который еще не провел свой матч в рамках тура. "Брентфорд" (51) располагается на восьмой строчке.
В следующем матче "Сити" 13 мая примет лондонский "Кристал Пэлас" в рамках перенесенной встречи 31-го тура. "Брентфорд" в 37-м туре также сыграет с "орлами" на своем поле 17 мая.