"Интер" разгромил "Лацио" в первом матче Серии А после завоевания титула

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Интер» обыграл «Лацио» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 3:0.
- «Интер» набрал 85 очков и досрочно стал чемпионом, «Лацио» находится на восьмой позиции с 51 очком.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Интер" обыграл "Лацио" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
09 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
06’ • Лаутаро Мартинес
39’ • Петар Сучич
76’ • Генрих Мхитарян
(Анж-Йоан Бонни)
Встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, у которых отличились Лаутаро Мартинес (6-я минута), Петар Сучич (39) и Генрих Мхитарян (76). На 59-й минуте с поля был удален защитник "Лацио" Алессио Романьоли.