"Интер" разгромил "Лацио" в первом матче Серии А после завоевания титула - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
20:55 09.05.2026
"Интер" разгромил "Лацио" в первом матче Серии А после завоевания титула

Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Соцсети клуба
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Интер" обыграл "Лацио" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
09 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
Лацио
0 : 3
Интер М
06‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Маркус Тюрам)
39‎’‎ • Петар Сучич
(Лаутаро Мартинес)
76‎’‎ • Генрих Мхитарян
(Анж-Йоан Бонни)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, у которых отличились Лаутаро Мартинес (6-я минута), Петар Сучич (39) и Генрих Мхитарян (76). На 59-й минуте с поля был удален защитник "Лацио" Алессио Романьоли.
Досрочно ставший в прошлом туре чемпионом "Интер" набрал 85 очков, "Лацио" (51 очко) располагается на восьмой позиции в таблице Серии А.
В другом матче дня "Удинезе" на выезде победил "Кальяри" (2:0).
