17:48 08.05.2026 (обновлено: 18:05 08.05.2026)
Ушаков подтвердил визит Токаева и Мирзиёева в Москву на празднование 9 Мая

Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев примут участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.
  • Владимир Путин проведет встречу с Токаевым, Мирзиёевым и Лукашенко в ходе дружеского обеда.
  • Лидеры Казахстана и Узбекистана вместе с другими примут участие в параде на Красной площади и других торжественных мероприятиях.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. К участию в торжествах по случаю Дня Победы в Москве присоединятся президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Сейчас я хотел бы с большим удовольствием сообщить вам, что в Москву на празднование прибудут также уважаемые руководители двух близких нам государств. А именно: президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев. Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня вечером пообщается с ними и Александром Григорьевичем Лукашенко в ходе дружеского обеда, а также проведет двусторонние встречи", — сказал Ушаков журналистам в пятницу.
В субботу, по его словам, все лидеры вместе будут присутствовать на параде на Красной площади, примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и в других торжественных мероприятиях. Рассказав о двух новых гостях, Ушаков напомнил, что накануне уже проинформировал СМИ и конкретно озвучил список тех зарубежных высокопоставленных представителей, которые ранее изъявили желание присутствовать в Москве на торжествах, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Я особо подчеркнул, что российское руководство не рассылало приглашений на эти торжества. Но, естественно, мы рады приветствовать и рады принять в Москве тех лидеров, которые сами захотели приехать к нам и захотели разделить вместе с нами радость по поводу великого праздника — Дня Победы", — сказал Ушаков.
