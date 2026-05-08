Ушаков подтвердил визит Токаева и Мирзиёева в Москву на празднование 9 Мая

Владимир Путин проведет встречу с Токаевым, Мирзиёевым и Лукашенко в ходе дружеского обеда.

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. К участию в торжествах по случаю Дня Победы в Москве присоединятся президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

В субботу, по его словам, все лидеры вместе будут присутствовать на параде на Красной площади, примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и в других торжественных мероприятиях. Рассказав о двух новых гостях, Ушаков напомнил, что накануне уже проинформировал СМИ и конкретно озвучил список тех зарубежных высокопоставленных представителей, которые ранее изъявили желание присутствовать в Москве на торжествах, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.