"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" стали финалистами Лиги конференций
00:00 08.05.2026 (обновлено: 00:02 08.05.2026)
"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" стали финалистами Лиги конференций

© официальный твиттер Лиги конференций УЕФАТрофей Лиги конференций УЕФА
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано» вышли в финал футбольной Лиги конференций.
  • «Кристал Пэлас» обыграл украинский «Шахтер» в ответном матче полуфинала Лиги конференций со счетом 2:1.
  • Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в Лейпциге.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано" вышли в финал футбольной Лиги конференций.
В четверг "Кристал Пэлас" дома обыграл украинский "Шахтер" в ответном матче полуфинала Лиги конференций со счетом 2:1. В составе победителей мяч забил Исмаила Сарр (52-я минута), защитник "Шахтера" Педро Энрике (25) отметился автоголом. У "Шахтера" отличился Эгиналду (34). Первый матч завершился победой "Кристал Пэлас" со счетом 3:1.
В другом полуфинале "Райо Вальекано" в гостях обыграл французский "Страсбур" со счетом 1:0. Мяч забил Алемао (42). В компенсированное время футболист "Страсбура" Хулио Энсисо не реализовал пенальти. Первый матч также завершился победой испанской команды (1:0).
Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в Лейпциге.
