"Боруссия" обыграла "Айнтрахт" и заняла второе место в Бундеслиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дортмундская «Боруссия» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
- «Боруссия» заняла второе место в таблице Бундеслиги, став недосягаемой для идущего третьим «Лейпцига».
- Заключительный, 34-й тур Бундеслиги состоится 16 мая.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" обыграла франкфуртский "Айнтрахт" в матче предпоследнего, 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Дортмунде завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе "Боруссии" голы забили Серу Гирасси (42-я минута), Нико Шлоттербек (45+1) и Самуэле Инасио (72). У "Айнтрахта" отличились Джан Узун (2) и Джонатан Буркардт (87).
08 мая 2026 • начало в 21:30
Завершен
42’ • Серу Гирасси
45’ • Нико Шлоттербек
72’ • Samuele Inacio
02’ • Кан Узун
87’ • Йонатан Буркардт
"Боруссия" (70 очков) за тур до конца обеспечила себе второе место в таблице Бундеслиги, став недосягаемой для идущего третьим "Лейпцига" (62), который еще не провел свой матч в рамках тура. "Айнтрахт" (43) располагается на восьмой строчке. Ранее чемпионом досрочно стала мюнхенская "Бавария".