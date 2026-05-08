Рейтинг@Mail.ru
"Боруссия" обыграла "Айнтрахт" и заняла второе место в Бундеслиге - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:33 08.05.2026 (обновлено: 23:52 08.05.2026)
"Боруссия" обыграла "Айнтрахт" и заняла второе место в Бундеслиге

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" и заняла второе место в Бундеслиге

© Соцсети ФК "Боруссия" ДортмундНико Шлоттербек, ФК "Боруссия" Дортмунд
Нико Шлоттербек, ФК Боруссия Дортмунд - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Соцсети ФК "Боруссия" Дортмунд
Нико Шлоттербек, ФК "Боруссия" Дортмунд. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дортмундская «Боруссия» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
  • «Боруссия» заняла второе место в таблице Бундеслиги, став недосягаемой для идущего третьим «Лейпцига».
  • Заключительный, 34-й тур Бундеслиги состоится 16 мая.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" обыграла франкфуртский "Айнтрахт" в матче предпоследнего, 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Дортмунде завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе "Боруссии" голы забили Серу Гирасси (42-я минута), Нико Шлоттербек (45+1) и Самуэле Инасио (72). У "Айнтрахта" отличились Джан Узун (2) и Джонатан Буркардт (87).
Бундеслига
08 мая 2026 • начало в 21:30
Завершен
Боруссия Д
3 : 2
Айнтрахт Фр
42‎’‎ • Серу Гирасси
(Юлиан Рюэрсон)
45‎’‎ • Нико Шлоттербек
(Максимилиан Байер)
72‎’‎ • Samuele Inacio
(Максимилиан Байер)
02‎’‎ • Кан Узун
(Махмуд Дауд)
87‎’‎ • Йонатан Буркардт
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Боруссия" (70 очков) за тур до конца обеспечила себе второе место в таблице Бундеслиги, став недосягаемой для идущего третьим "Лейпцига" (62), который еще не провел свой матч в рамках тура. "Айнтрахт" (43) располагается на восьмой строчке. Ранее чемпионом досрочно стала мюнхенская "Бавария".
Заключительный, 34-й тур состоится 16 мая. "Боруссия" сыграет с бременским "Вердером" в гостях, "Айнтрахт" примет "Штутгарт".
Полузащитники Аль-Хиляля Малком и Рубен Невеш - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Аль-Хиляль" в десятый раз выиграл Кубок короля Саудовской Аравии
Вчера, 23:17
 
ФутболСпортДортмундСеру ГирассиНико ШлоттербекБоруссия (Дортмунд)Айнтрахт (Франкфурт)БундеслигаРБ Лейпциг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала