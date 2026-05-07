Эксперт подробно рассказал о судействе в матче "Спартак" - ЦСКА

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что главный арбитр финального матча пути регионов Кубка России по футболу между московскими "Спартаком" и ЦСКА Кирилл Левников принял верное решение, не показав капитану армейцев Ивану Облякову красную карточку.
В среду "Спартак" дома обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России. Во втором тайме главный судья встречи Кирилл Левников показал прямую красную карточку капитану ЦСКА Ивану Облякову за грубую игру. После вмешательства арбитра VAR Сергея Карасева Левников пересмотрел свое решение и вынес предупреждение хавбеку армейцев.
"Левников находился близко к эпизоду. Он увидел, что нога через мяч идет в голень. Наверное, он дальше не рассмотрел, что нога соскользнула, зацепила шипом гетру и основной контакт пришелся на голеностоп всей стопой. После просмотра правильно поменяли красную карточку на желтую: нет продавливания в голень, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом", - сказал Федотов.
Бывший арбитр проанализировал другие решения Левникова в столичном дерби. "Можно было на 6-й минуте показывать желтую карточку игроку "Спартака" Кристоферу Ву, но там была дальняя рука, возможно, Левников не видел, а резервный судья не рассмотрел всей картинки. Но было видно дополнительное движение игрока. Также на 12-й минуте нужно было показывать желтую Манфреду Угальде за наступ. Кирилл перетерпел. Самое интересное, что игроки обеих команд восприняли это хорошо. Левникову это помогло в управлении. Две желтые карточки, которые он не показал в начале, никак не отразились на дальнейшем контроле и управлении игрой", - пояснил эксперт.
"Была дисциплинарная карточка Дмитрию Баринову за несогласие. Эта карточка очень хорошая, если рассматривать ее в контексте всего матча. До этого Баринову было объяснение, когда он подошел, положил ему руки на плечи и что-то сказал, потому что Баринов проявлял легкое неспортивное поведение в адрес ассистента. Для управления эта карточка сработала, Баринов успокоился. В целом тактика, которую выбрал Левников, оправдала себя. Но шероховатости были, как и у всех", - рассказал Федотов.