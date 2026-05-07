Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче Молодежной футбольной лиги - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:04 07.05.2026
"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче Молодежной футбольной лиги

"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче 9-го тура Молодежной футбольной лиги

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг болельщиков ФК "Зенит"
Флаг болельщиков ФК Зенит - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаг болельщиков ФК "Зенит". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский "Спартак" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче девятого тура Молодежной футбольной лиги.
  • Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче девятого тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. В составе "красно-белых" мячи забили Павел Пелевин (11-я минута, с пенальти) и Максим Серов (78). У "сине-бело-голубых" отличились Максим Сергеев (20) и Иван Шаталов (51).
Игрок ФК Краснодар Сергей Петров - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Петров после травмы вернулся в заявку "Краснодара" на матч с "Динамо"
Вчера, 19:33
"Зенит" с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице МФЛ. "Спартак" с 15 баллами располагается на шестой строчке.
Результаты других матчей дня:
"Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - "Ростов" - 2:1;
"Динамо" (Махачкала) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:2;
"Локомотив" (Москва) - "Краснодар" - 1:1;
"Рубин" (Казань) - Академия Коноплева" (Самарская область) - 2:3;
"Факел" (Воронеж) - ЦСКА (Москва) - 1:5;
"Нижний Новгород" - "Родина" (Москва) - 0:0;
"Динамо" (Москва) - "Чертаново" (Москва) - 2:2.
Директор ФК Торпедо Валерий Скородумов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"До трех миллионов за матч": как легендарный русский клуб подкупал судей
Вчера, 19:50
 
ФутболСпортМоскваСанкт-ПетербургМахачкалаСпартак МоскваЗенитДинамо Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала