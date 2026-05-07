"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в матче Молодежной футбольной лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский "Спартак" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче девятого тура Молодежной футбольной лиги.
- Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче девятого тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. В составе "красно-белых" мячи забили Павел Пелевин (11-я минута, с пенальти) и Максим Серов (78). У "сине-бело-голубых" отличились Максим Сергеев (20) и Иван Шаталов (51).
Результаты других матчей дня:
"Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - "Ростов" - 2:1;
"Динамо" (Махачкала) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:2;
"Рубин" (Казань) - Академия Коноплева" (Самарская область) - 2:3;
"Нижний Новгород" - "Родина" (Москва) - 0:0;
"Динамо" (Москва) - "Чертаново" (Москва) - 2:2.