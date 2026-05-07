Футболист ЦСКА Кисляк заявил, что сезон можно считать провальным

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк назвал провальным завершающийся футбольный сезон для "красно-синих", отметив, что в клубе также недовольны сложившейся ситуацией и хотят найти причины таких результатов.
В среду ЦСКА на выезде проиграл "Спартаку" со счетом 0:1 в матче финала пути регионов Кубка России и завершил выступление в турнире. "Красно-синие" являются действующим обладателем трофея.
"Это футбол, и так бывает. Мы сами недовольны и хотим найти причины. Сезон можно считать провальным. Но не каждый сезон выигрывается. Это будет нам уроком, сделаем выводы", - заявил журналистам Кисляк.
Швейцарец Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом 2025 года, под его руководством клуб выиграл Суперкубок страны. На зимний перерыв армейцы ушли на четвертом месте, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. После возобновления чемпионата ЦСКА за десять туров набрал девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отдалившись от "Краснодара" на 18 очков. В 28-м туре армейцы потерпели домашнее в матче с "Зенитом" (1:3), спустя два дня ЦСКА объявил об увольнении Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
"Когда такое происходит по ходу сезона, нет времени реагировать. Спасибо Челестини, он дал нам многое", - заявил Кисляк.
Кисляку 20 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает в основном составе клуба с января 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за армейцев 40 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь передач.
