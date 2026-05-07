Футболист ЦСКА Кисляк заявил, что сезон можно считать провальным

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк назвал провальным завершающийся футбольный сезон для "красно-синих", отметив, что в клубе также недовольны сложившейся ситуацией и хотят найти причины таких результатов.

"Когда такое происходит по ходу сезона, нет времени реагировать. Спасибо Челестини, он дал нам многое", - заявил Кисляк.

Кисляку 20 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает в основном составе клуба с января 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за армейцев 40 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь передач.