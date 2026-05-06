Карседо заявил, что сегодня будет наслаждаться победой "Спартака"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо заявил, что будет наслаждаться победой "красно-белых" над ЦСКА в финале пути регионов Кубка России по футболу, а не просмотром ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между "Баварией" и "ПСЖ".
В среду "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России. По окончании встречи начался матч "Бавария" - "ПСЖ" за выход в финал Лиги чемпионов.
"Лигу чемпионов я буду смотреть завтра, а сегодня мы будем наслаждаться нашей победой. У нас впереди важная игра с "Рубином". Сегодня я проведу вечер с женой", - сказал Карседо журналистам.
