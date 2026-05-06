Рейтинг@Mail.ru
Стали известны составы ЦСКА и "Спартака" на матч Кубка России - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:13 06.05.2026 (обновлено: 19:34 06.05.2026)
Стали известны составы ЦСКА и "Спартака" на матч Кубка России

Бандикян, Гонду и Мусаев вошли в стартовый состав ЦСКА на матч КР со "Спартаком"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. ЦСКА (Москва) – "Акрон" (Тольятти)
Футбол. Кубок России. ЦСКА (Москва) – Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В стартовом составе ЦСКА на матч финала пути регионов Кубка России против «Спартака» выйдут Артем Бандикян, Лусиано Гонду и Тамерлан Мусаев.
  • Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 6 мая в Москве на «Лукойл Арене» в 20:00 мск.
  • Победитель встречи выйдет в суперфинал Кубка России, где встретится с сильнейшим в финале пути РПЛ — московским «Динамо» или «Краснодаром».
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российский полузащитник Артем Бандикян, а также нападающие аргентинец Лусиано Гонду и Тамерлан Мусаев выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч финала пути регионов Кубка России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в Telegram-канале армейцев.
Встреча между командами пройдет в среду в Москве на "Лукойл Арене" и начнется в 20:00 мск. Согласно сайту Российской премьер-лиги (РПЛ), домашний стадион "Спартака" в сезоне-2025/26 рассчитан на 44692 зрителя. Ранее "красно-белые" сообщили о продаже всех билетов на предстоящий матч.
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Инфантино пообещал колу и хот-дог за билет на финал чемпионата мира
Вчера, 18:27
С первых минут у ЦСКА на поле выйдут Владислав Тороп (вратарь), Милан Гайич, Жоао Виктор, Кирилл Данилов, Данил Круговой, Дмитрий Баринов, Иван Обляков (капитан), Матвей Кисляк, Артем Бандикян, Лусиано Гонду, Тамерлан Мусаев.
Эта встреча станет дебютной для Дмитрия Игдисамова в качестве исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА. Специалист стал им после увольнения швейцарца Фабио Челестини 4 мая.
Стартовый состав "Спартака" выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Кристофер Ву, Александер Джику, Руслан Литвинов, Роман Зобнин (капитан), Пабло Солари, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Маркиньос, Манфред Угальде.
Победитель встречи выйдет в суперфинал Кубка России, где встретится с сильнейшим в финале пути РПЛ - московским "Динамо" или "Краснодаром".
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
СМИ: Моуринью выдвинул десять требований для возвращения в "Реал"
Вчера, 16:38
 
ФутболСпортМоскваАртем БандикянЛусиано ГондуТамерлан МусаевПФК ЦСКАСпартак МоскваДинамо МоскваКубок России по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Авангард
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    ПСЖ
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    4
    2
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала