Фоден согласовал новый контракт с "Манчестер Сити"

- Полузащитник Фил Фоден достиг принципиального соглашения по новому четырехлетнему контракту с английским клубом "Манчестер Сити".
- Условия нового соглашения включают опцию продления контракта до 2031 года.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полузащитник Фил Фоден достиг принципиального соглашения по новому четырехлетнему контракту с английским футбольным клубом "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.
Действующий контракт 25-летнего игрока сборной Англии истекает летом 2027 года.
По данным источника, условия нового соглашения также включают опцию продления до 2031 года.
Фодену 25 лет, он забил десять голов и отдал пять результативных передач в 46 матчах во всех соревнованиях за "Манчестер Сити" в этом сезоне.
