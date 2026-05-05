Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:55 05.05.2026 (обновлено: 23:59 05.05.2026)
"Арсенал" во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов

"Арсенал" обыграл "Атлетико" и во второй раз вышел в финал Лиги чемпионов

© REUTERS / Dylan MartinezЭпизод матча Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Атлетико"
Эпизод матча Лиги чемпионов между Арсеналом и Атлетико - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Лондонский футбольный клуб "Арсенал" дома выиграл у мадридского "Атлетико" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 45-й минуте забил Букайо Сака.
Лига чемпионов УЕФА
05 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Арсенал
1 : 0
Атлетико Мадрид
45‎’‎ • Букайо Сака
(Леандро Троссард)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В первом матче была зафиксирована ничья - 1:1. "Арсенал" сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз в истории. Впервые "канониры" дошли до решающего матча турнира в сезоне-2005/06, тогда они уступили испанской "Барселоне" (1:2).
Второго финалиста в среду в Мюнхене определят немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен". В первой встрече победу со счетом 5:4 одержала парижская команда.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште.
Футболисты клуба Уфа - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Уфе" засчитали техническое поражение за неявку на матч Первой лиги
Вчера, 19:16
 
ФутболСпортЛондонМюнхенБудапештБукайо СакаАрсенал (Тула)БарселонаАтлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Атлетико Мадрид
    1
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Хапоэль Т-А
    Реал Мадрид
    76
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Олимпиакос
    82
    105
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала