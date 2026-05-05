"Арсенал" во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Лондонский футбольный клуб "Арсенал" дома выиграл у мадридского "Атлетико" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 45-й минуте забил Букайо Сака.
В первом матче была зафиксирована ничья - 1:1. "Арсенал" сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз в истории. Впервые "канониры" дошли до решающего матча турнира в сезоне-2005/06, тогда они уступили испанской "Барселоне" (1:2).
Второго финалиста в среду в Мюнхене определят немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен". В первой встрече победу со счетом 5:4 одержала парижская команда.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште.