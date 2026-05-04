Гришин отметил, что Челестини совсем потерял контроль над ЦСКА - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
13:39 04.05.2026 (обновлено: 13:52 04.05.2026)
Гришин отметил, что Челестини совсем потерял контроль над ЦСКА

Фабио Челестини
  • Отставка главного тренера ЦСКА Фабио Челестини напрашивалась давно, так как специалист потерял управление над командой, считает Александр Гришин.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба ЦСКА Александр Гришин заявил РИА Новости, что отставка главного тренера армейцев Фабио Челестини напрашивалась уже давно, потому что швейцарский специалист потерял управление над игроками столичной команды.
В понедельник ЦСКА объявил о расторжении контракта с Челестини по обоюдному согласию сторон. В субботу армейцы дома проиграли петербургскому "Зениту" (1:3) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). "Красно-синие" с 45 очками занимают шестое место в таблице чемпионата страны.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
ЦСКА
1 : 3
Зенит
05‎’‎ • Иван Обляков (П)
30‎’‎ • Игорь Дивеев
(Педро)
51‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
60‎’‎ • Луис Энрике
(Максим Глушенков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Это решение напрашивалось давным-давно. Руководство тянуло, потому что большая неустойка, и решали, что делать. Было видно, что он ситуацию не исправит, потому что совсем потерял управление над командой. Однозначно была завалена межсезонная подготовка, потому что команда не бежит. Этот ход напрашивался. ЦСКА проиграл всю вторую часть чемпионата, хотя график был одним из самых легких. Не просто так говорили, что ЦСКА мог побороться за чемпионство, а сейчас получается, что может занять седьмое место", - сказал Гришин.
"Думаю, что руководство сейчас никак не будет действовать, потому что плана б не было, и рассчитывали до последнего на Челестини. Сейчас доиграют сезон и будут искать нового тренера. Ни один специалист не поправит ситуацию в команде за пару игр, если она физически не готова. Будет какой-то всплеск на одну игру. Если "Спартак" сейчас пройдут, то нужно будет играть второй матч в кубке, а тут уже шансов у ЦСКА мало, но они есть. Если бы команда была на ходу и хорошо физически готова, то это одно дело, а то, как сейчас двигается ЦСКА, – мы все видим. Такая же отставка произошла в "Нижнем Новгороде", назначили (Вадима) Гаранина, но что он мог сделать – они вчистую проиграли "Ахмату", - отметил бывший полузащитник.
Команда продолжает борьбу в Кубке России, где в финале пути регионов сыграет с московским "Спартаком" 6 мая. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов. "Наверное, может это повлиять на игру со "Спартаком". Думаю, поэтому руководство и решило это сделать сейчас. Если человек не управляет командой и в команде конфликт – лучше снять тренера, чем идти под "Спартак" с командой, которая не бьется за тренера. Так что это логично", - поделился мнением Гришин.
Челестини обратился с трогательной речью к игрокам ЦСКА
