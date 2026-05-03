"Борнмут" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на шестое место в АПЛ

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Борнмут" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Борнмуте, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. У "Борнмута" голами отметились Эли Жуниор Крупи (32-я минута, с пенальти) и Райан (77), еще один мяч в свои ворота срезал защитник гостей Жефферсон Лерма (10).
"Борнмут" с 52 очками идет на шестом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), "Кристал Пэлас" (43 очка) располагается на 15-й позиции.
