"Лидс" обыграл "Бернли" в матче АПЛ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Лидс" обыграл "Бернли" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
01 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Встреча, которая прошла в пятницу в Лидсе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Антон Штах (8-я минута), Ноа Окафор (52) и Доминик Кальверт-Льюин (56). Гол гостей на счету Лума Чауны (71).
"Лидс" с 43 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где потерпевший пятое поражение подряд "Бернли" (20 очков) располагается на предпоследней, 19-й позиции.