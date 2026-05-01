Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:34 01.05.2026 (обновлено: 18:57 01.05.2026)
Экс-судья Федотов поддержал назначение пенальти в ворота "Спартака"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлавный судья Сергей Карасев
Главный судья Сергей Карасев - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов поддержал решение главного судьи Сергея Карасева назначить пенальти в ворота московского "Спартака".
  • Пенальти был назначен на 10-й минуте матча с "Крыльями Советов" за фол Эсекьеля Барко на Сергее Бабкине.
  • Федотов считает, что пенальти был назначен правильно, так как Карасев находился в хорошей, открытой позиции и эпизод был простым для восприятия.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что главный судья Сергей Карасев верно назначил пенальти в ворота московского "Спартака" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Карасев назначил пенальти в ворота "Спартака" на 10-й минуте матча с "Крыльями Советов" за фол Эсекьеля Барко на Сергее Бабкине.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 мая 2026 • начало в 17:00
Завершен
Крылья Советов
2 : 1
Спартак Москва
13‎’‎ • Фернандо Костанца (П)
78‎’‎ • Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
64‎’‎ • Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«

"Назначили пенальти правильно. Арбитр Карасев находился в хорошей, открытой позиции. Игрок номер пять команды "Спартак" совершает по неосторожности фол, подбивает ногу игроку номер шесть "Крыльев Советов". Эпизод простой, нет ничего сложного для восприятия как по трансляции, так и для Карасева", - сказал Федотов.

ФутболРоссияСпартак МоскваКрылья СоветовКубок России по футболуЭсекьель Барко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала