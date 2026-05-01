Экс-судья Федотов поддержал назначение пенальти в ворота "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов поддержал решение главного судьи Сергея Карасева назначить пенальти в ворота московского "Спартака".
- Пенальти был назначен на 10-й минуте матча с "Крыльями Советов" за фол Эсекьеля Барко на Сергее Бабкине.
- Федотов считает, что пенальти был назначен правильно, так как Карасев находился в хорошей, открытой позиции и эпизод был простым для восприятия.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что главный судья Сергей Карасев верно назначил пенальти в ворота московского "Спартака" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Карасев назначил пенальти в ворота "Спартака" на 10-й минуте матча с "Крыльями Советов" за фол Эсекьеля Барко на Сергее Бабкине.
01 мая 2026 • начало в 17:00
Завершен
13’ • Фернандо Костанца (П)
78’ • Кирилл Печенин
64’ • Манфред Угальде
«
"Назначили пенальти правильно. Арбитр Карасев находился в хорошей, открытой позиции. Игрок номер пять команды "Спартак" совершает по неосторожности фол, подбивает ногу игроку номер шесть "Крыльев Советов". Эпизод простой, нет ничего сложного для восприятия как по трансляции, так и для Карасева", - сказал Федотов.