"Ноттингем Форест" обыграл "Астон Виллу" в первом матче полуфинала ЛЕ - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
00:00 01.05.2026 (обновлено: 01:46 01.05.2026)
"Ноттингем Форест" обыграл "Астон Виллу" в первом матче полуфинала ЛЕ

"Ноттингем Форест" обыграл "Астон Виллу" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ноттингем Форест» обыграл «Астон Виллу» в первом матче полуфинала Лиги Европы со счетом 1:0.
  • Португальская «Брага» дома обыграла немецкий «Фрайбург» со счетом 2:1.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" дома нанес поражение "Астон Вилле", также представляющей Англию, в первом матче полуфинала Лиги Европы.
Встреча прошла в Ноттингеме и завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0. Победный мяч с пенальти забил Крис Вуд (71-я минута).
30 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Ноттингем Форрест
1 : 0
Астон Вилла
71‎’‎ • Крис Вуд (П)
В параллельном матче португальская "Брага" дома обыграла немецкий "Фрайбург" со счетом 2:1.
Ответные полуфинальные матчи состоятся 7 мая.
