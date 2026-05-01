"Ноттингем Форест" обыграл "Астон Виллу" в первом матче полуфинала ЛЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Ноттингем Форест» обыграл «Астон Виллу» в первом матче полуфинала Лиги Европы со счетом 1:0.
- Португальская «Брага» дома обыграла немецкий «Фрайбург» со счетом 2:1.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" дома нанес поражение "Астон Вилле", также представляющей Англию, в первом матче полуфинала Лиги Европы.
Встреча прошла в Ноттингеме и завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0. Победный мяч с пенальти забил Крис Вуд (71-я минута).
30 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Ответные полуфинальные матчи состоятся 7 мая.