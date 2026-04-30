Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист сборной Англии Эшли Янг объявил о завершении карьеры по окончании сезона в 40 лет.
- Янг выступает за клуб «Ипсвич», которое за тур до конца чемпионата занимает второе место во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.
- За свою карьеру Янг представлял английские клубы «Уотфорд», «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Ипсвич», а также итальянский «Интер» и выиграл множество трофеев.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бывший футболист сборной Англии Эшли Янг объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
В субботу "Ипсвич", за который выступает 40-летний Янг, проведет заключительный матч во втором по силе дивизионе чемпионата Англии против "Куинз Парк Рейнджерс". "Ипсвич" за тур до конца занимает второе место в таблице и может напрямую выйти в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Если клуб опустится на третью или четвертую строчку, ему предстоит сыграть в плей-офф за выход в высший дивизион.
"Это был невероятный путь, о котором я мечтал еще мальчиком, но у этой мечты должен быть конец, и суббота может стать последней игрой моей профессиональной карьеры. Думаю, 23 года в футболе достаточно", - написал Янг в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Янг на протяжении карьеры представлял английские "Уотфорд", "Астон Виллу", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Ипсвич", а также итальянский "Интер". В составе манкунианцев Янг выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы, с "Интером" защитник стал чемпионом Италии. За сборную Англии Янг провел 39 матчей и забил семь мячей.
Теннисист Баутиста-Агут завершит карьеру по окончании сезона
16 апреля, 23:04