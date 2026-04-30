"Питтсбург" с Малкиным вылетел из плей-офф НХЛ

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Филадельфии Флайерз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Автором единственного и победного гола стал Кэм Йорк (78-я минута).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес три броска в створ ворот. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов дважды бросил в створ и применил один силовой прием. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков вернулся в играющий состав "летчиков" и отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом.