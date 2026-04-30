05:56 30.04.2026
"Питтсбург" с Малкиным вылетел из плей-офф НХЛ

"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Филадельфии" и вылетел из плей-офф НХЛ

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Филадельфии Флайерз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
30 апреля 2026 • начало в 02:30
Закончен в OT
Филадельфия
1 : 0
Питтсбург
77:32 • Кэмерон Йорк
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Автором единственного и победного гола стал Кэм Йорк (78-я минута).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес три броска в створ ворот. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов дважды бросил в створ и применил один силовой прием. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков вернулся в играющий состав "летчиков" и отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом.
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Флайерз", которые одержали победу в противостоянии и прошли во второй раунд, где сыграют с "Каролиной Харрикейнз". "Питтсбург", попавший в плей-офф впервые за последние три сезона, завершил участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2026.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзФиладельфия ФлайерзЕвгений МалкинЕгор ЧинаховМатвей Мичков
 
