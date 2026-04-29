Игрок ЦСКА назвал матч с "Зенитом" подготовкой к дерби со "Спартаком"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" станет для футболистов ЦСКА хорошей подготовкой к финалу пути регионов Кубка России против столичного "Спартака", заявил журналистам сербский защитник армейцев Милан Гайич.
"Нам важны все матчи. Игра с "Зенитом", Кубок со "Спартаком". Мы не выделяем какие-то игры, наша задача - работать с максимальной отдачей и зарабатывать очки. Матч с "Зенитом" будет хорошей подготовкой для игры со "Спартаком", - отметил Гайич.
Ранее серб пропустил выездной матч 27-го тура против казанского "Рубина" (0:0). В среду РИА Новости сообщили, что 30-летний Гайич вернулся к занятиям в общей группе.
"Хорошо, все нормально. Была небольшая травма. Осталось пару дней доработать. Сейчас настроение хорошее. На данный момент еще не на сто процентов восстановился. Но главное - как буду через три дня", - добавил Гайич.
ЦСКА за три тура до завершения сезона занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками.