Луис Энрике подвел итоги безумного матча "ПСЖ" и "Баварии" в Лиге чемпионов

- Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике заявил, что его команда заслужила как победу, так и ничью или поражение в этом матче.
- Он заявил, что никогда раньше не видел игры с такой интенсивностью.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике после победы над немецкой "Баварией" в матче плей-офф Лиги чемпионов заявил, что его команда в то же время заслужила как сыграть вничью, так и проиграть.
Во вторник "ПСЖ" обыграл дома "Баварию" со счетом 5:4 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Впервые в полуфинале Лиги чемпионов было забито пять голов за первый тайм. Также этот случай стал первым, когда в полуфинале турнира было забито более семи голов за одну игру.
28 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
24’ • Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
33’ • Жуан Невеш
45’ • Усман Дембеле (П)
56’ • Хвича Кварацхелия
58’ • Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
17’ • Гарри Кейн (П)
41’ • Майкл Олисе
(Александар Павлович)
65’ • Дайо Упамекано
68’ • Луис Диас
"Мы очень рады, и я думаю, что мы заслужили победу, но мы также заслуживали и ничью, и даже поражение, потому что эта игра была невероятной. Я никогда раньше не видел игры с такой интенсивностью. Нужно похвалить соперников. Когда ты ведешь 5:2, соперникам надо идти на огромный риск. Это команда высшего уровня. Было сложно, и ответный матч тоже будет непростым. Нужно наслаждаться этим и понимать, что это всего лишь третья игра, которую они проиграли за весь сезон", - приводит слова Энрике сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).