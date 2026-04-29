Луис Энрике подвел итоги безумного матча "ПСЖ" и "Баварии" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике после победы над немецкой "Баварией" в матче плей-офф Лиги чемпионов заявил, что его команда в то же время заслужила как сыграть вничью, так и проиграть.