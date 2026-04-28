Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
16:37 28.04.2026 (обновлено: 16:38 28.04.2026)
Волейболисты новосибирского "Локомотива" сравняли счет в серии за бронзу ЧР

Волейболисты новосибирского Локомотива - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" дома выиграл у петербургского "Зенита" в четвертом матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой хозяев со счетом 3-0 (25:19, 27:25, 25:20).
Счет в серии до трех побед стал равным - 2-2. Решающий матч пройдет в Санкт-Петербурге 2 мая.
Петербургский "Зенит" является трехкратным серебряным призером чемпионата России, команда ни разу не брала бронзу. "Локомотив" становился чемпионом России в сезоне-2019/20, также на счету клуба из Новосибирска две серебряные и три бронзовые медали.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
28 апреля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Локомотив Новосибирск
3 : 025:1927:2525:20
Зенит
