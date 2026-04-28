Волейболисты новосибирского "Локомотива" сравняли счет в серии за бронзу ЧР

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" дома выиграл у петербургского "Зенита" в четвертом матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой хозяев со счетом 3-0 (25:19, 27:25, 25:20).
Счет в серии до трех побед стал равным - 2-2. Решающий матч пройдет в Санкт-Петербурге 2 мая.
