"ПСЖ" обыграл "Баварию" со счетом 5:4 в первом полуфинале ЛЧ
23:59 28.04.2026 (обновлено: 00:00 29.04.2026)
"ПСЖ" с Сафоновым обыграл "Баварию" со счетом 5:4 в первом матче 1/2 финала ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Пари Сен-Жермен» обыграл «Баварию» со счетом 5:4 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
  • В этом матче было забито пять голов за первый тайм и более семи голов за игру — это первые случаи в истории полуфиналов Лиги чемпионов.
  • Ответный матч между командами пройдет 6 мая в Мюнхене.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл немецкую "Баварию" в первом полуфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов.
Встреча в Париже завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, у которых отличились Хвича Кварацхелия (24-я и 56-я минуты), Жуан Невеш (33) и Усман Дембеле (45+5, 58), забивший свой первый мяч с пенальти. В составе немецкого клуба голами отметились Гарри Кейн (17, с пенальти), Майкл Олисе (41), Дайо Упамекано (65) и Луис Диас (68).
Лига чемпионов УЕФА
28 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
ПСЖ
5 : 4
Бавария
24‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
33‎’‎ • Жуан Невеш
(Усман Дембеле)
45‎’‎ • Усман Дембеле (П)
56‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
58‎’‎ • Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
17‎’‎ • Гарри Кейн (П)
41‎’‎ • Майкл Олисе
(Александар Павлович)
65‎’‎ • Дайо Упамекано
(Йозуа Киммих)
68‎’‎ • Луис Диас
(Гарри Кейн)
Впервые в полуфинале Лиги чемпионов было забито пять голов за первый тайм. Также это первый случай, когда в полуфинале турнира было забито более семи голов за одну игру. Последний раз "Бавария" пропускала пять голов в еврокубковом матче в полуфинале Лиги чемпионов сезона-1994/95 против "Аякса" (2:5).
Ворота парижского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который провел полный матч и совершил два сейва.
Ответная встреча пройдет 6 мая в Мюнхене.
