"ПСЖ" обыграл "Баварию" со счетом 5:4 в первом полуфинале ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл немецкую "Баварию" в первом полуфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов.
Встреча в Париже завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, у которых отличились Хвича Кварацхелия (24-я и 56-я минуты), Жуан Невеш (33) и Усман Дембеле (45+5, 58), забивший свой первый мяч с пенальти. В составе немецкого клуба голами отметились Гарри Кейн (17, с пенальти), Майкл Олисе (41), Дайо Упамекано (65) и Луис Диас (68).
24’ • Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
33’ • Жуан Невеш
45’ • Усман Дембеле (П)
56’ • Хвича Кварацхелия
58’ • Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
17’ • Гарри Кейн (П)
41’ • Майкл Олисе
(Александар Павлович)
65’ • Дайо Упамекано
68’ • Луис Диас
Впервые в полуфинале Лиги чемпионов было забито пять голов за первый тайм. Также это первый случай, когда в полуфинале турнира было забито более семи голов за одну игру. Последний раз "Бавария" пропускала пять голов в еврокубковом матче в полуфинале Лиги чемпионов сезона-1994/95 против "Аякса" (2:5).
Ворота парижского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который провел полный матч и совершил два сейва.
Ответная встреча пройдет 6 мая в Мюнхене.