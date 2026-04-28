Экс-тренер "Крыльев Советов" возглавил белорусский "МЛ Витебск" - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
17:16 28.04.2026 (обновлено: 17:26 28.04.2026)
Экс-тренер "Крыльев Советов" возглавил белорусский "МЛ Витебск"

Экс-тренер "Крыльев Советов" возглавил Адиев белорусского чемпиона "МЛ Витебск"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магомед Адиев возглавил белорусский клуб "Витебск".
  • Он сменил на посту главного тренера "Витебска" Михаила Мартиновича.
  • Адиев работал главным тренером "Крыльев Советов" с лета 2025 года по апрель 2026 года.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший главный тренер самарских "Крыльев Советов" Магомед Адиев возглавил "МЛ Витебск", сообщается в Telegram-канале действующих чемпионов Белоруссии по футболу.
Детали контракта не уточняются. 48-летний Адиев сменил Михаила Мартиновича, о чьем уходе было объявлено в понедельник. Мартинович возглавил "МЛ Витебск" в октябре 2025 года и в ноябре помог клубу стать чемпионом Белоруссии в своем дебютном сезоне в Высшей лиге.
Адиев возглавлял "Крылья Советов" с лета 2025 года по апрель 2026 года, его соглашение с самарцами было рассчитано до конца сезона. Специалист также работал в подмосковных "Химках", грозненском "Ахмате", сборной Казахстана, карагандинском "Шахтере", "Чайке" из Песчанокопского и махачкалинском "Анжи".
