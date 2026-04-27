Раскрыто, в какие страны российские туристы могут попасть без визы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне могут посетить без оформления визы 86 стран мира, например, Бразилию, Вьетнам, Марокко и ЮАР.
- В еще 38 стран, включая Египет, Индию, Кению и Южную Корею, доступен упрощенный въезд по электронной визе или визе по прибытии.
- МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок в ряд стран Ближнего Востока, а Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россияне могут посетить без оформления визы 86 стран мира, например Бразилию, Вьетнам, Марокко и ЮАР, а в еще 38 стран доступен упрощенный въезд, в том числе в Египет, Индию, Кению и Южную Корею, рассказали РИА Новости аналитики "Корпорэйт Трэвел".
"Россияне могут посетить 86 стран мира без оформления визы. Среди них: Бразилия, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Марокко, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР и многие другие… Еще 38 стран доступны россиянам по упрощенной системе въезда - через электронную визу или визу по прибытии. Среди них: Египет, Индия, Индонезия, Камбоджа, Кения, Мексика, Танзания, Южная Корея и другие", - рассказали в компании.
Там добавили, что для безвизового въезда достаточно иметь загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев после окончания поездки, и соблюдать разрешенный срок пребывания. Иногда могут запросить обратный билет, бронь отеля или подтверждение наличия финансов. Электронная виза оформляется заранее онлайн, главное дождаться подтверждения. Виза по прибытии оформляется в аэропорту или на пограничном пункте въезда.
Кроме названных выше стран, россияне могут без оформления визы попасть в соседние Абхазию, Южную Осетию, Казахстан, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. На Ближнем Востоке - в Катар, Иорданию, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестину, а с 11 мая 2026 года еще и в Саудовскую Аравию.
Среди стран Восточной и Юго-Восточной Азии для безвизового въезда также доступны Монголия, Лаос, Малайзия, Шри-Ланка (понадобится электронное разрешение на въезд), Бруней, Мьянма и Филиппины. В Африке: Ангола, Ботсвана, Гамбия, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Намибия, Тунис, Эсватини, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи и Сейшелы (понадобится электронное разрешение на въезд).
На американском континенте без визы можно посетить Аргентину, Боливию, Венесуэлу, Доминику, Доминикану, Колумбию, Коста-Рику, Кубу, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайку и еще 14 маленьких островных государств. В Океании доступны Вануату, Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Самоа, Тонга, Фиджи и Тувалу. А в Европе - Босния и Герцеговина и Черногория.
Из менее привычных стран - в Бенин, Бурунди, Бутан, Восточный Тимор, Джибути, Замбию, Камбоджу, Коморы, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Науру, Непал, Папуа-Новую Гвинею, Пакистан, Руанду, Сенегал, Суринам, Танзанию, Того, Тринидад и Тобаго, Уганду и Эфиопию. Электронная виза понадобится и в Сингапуре, если вы собираетесь быть там больше 96 часов. В рамках этого срока в стране можно находиться без визы на условиях транзитного режима.
"У россиян по-прежнему сохраняется широкий выбор направлений для отдыха и деловых поездок. Для путешествий во время майских праздников и сезона летних отпусков я бы рекомендовала страны, куда выполняются прямые рейсы российских авиакомпаний. В первую очередь это Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Китай, Гонконг, Индия и Сейшелы", - отметила генеральный директор "Корпорэйт Трэвел" Елена Боровая.
МИД России 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран Ближнего Востока. Минэкономразвития РФ после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Кроме того, с 11 февраля действует аналогичная рекомендация для Кубы на фоне чрезвычайной ситуации с топливом в стране.