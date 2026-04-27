Раскрыто, в какие страны российские туристы могут попасть без визы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россияне могут посетить без оформления визы 86 стран мира, например Бразилию, Вьетнам, Марокко и ЮАР, а в еще 38 стран доступен упрощенный въезд, в том числе в Египет, Индию, Кению и Южную Корею, рассказали РИА Новости аналитики "Корпорэйт Трэвел".

Там добавили, что для безвизового въезда достаточно иметь загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев после окончания поездки, и соблюдать разрешенный срок пребывания. Иногда могут запросить обратный билет, бронь отеля или подтверждение наличия финансов. Электронная виза оформляется заранее онлайн, главное дождаться подтверждения. Виза по прибытии оформляется в аэропорту или на пограничном пункте въезда.

Алжир, Бахрейн, Кувейт, Ирак, По упрощенной схеме российские туристы могут въехать, кроме уже упомянутых стран, в Индонезию, Израиль Бангладеш , Мексику, Албанию Иран (только через туроператоров), Пакистан

Из менее привычных стран - в Бенин , Бурунди, Бутан, Восточный Тимор, Джибути, Замбию, Камбоджу, Коморы, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Науру, Непал, Папуа-Новую Гвинею, Пакистан, Руанду, Сенегал, Суринам, Танзанию, Того, Тринидад и Тобаго, Уганду и Эфиопию. Электронная виза понадобится и в Сингапуре, если вы собираетесь быть там больше 96 часов. В рамках этого срока в стране можно находиться без визы на условиях транзитного режима.

"У россиян по-прежнему сохраняется широкий выбор направлений для отдыха и деловых поездок. Для путешествий во время майских праздников и сезона летних отпусков я бы рекомендовала страны, куда выполняются прямые рейсы российских авиакомпаний. В первую очередь это Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Китай, Гонконг, Индия и Сейшелы", - отметила генеральный директор "Корпорэйт Трэвел" Елена Боровая.