"Анахайм" увеличил преимущество в серии плей-офф НХЛ с "Эдмонтоном"

- «Анахайм Дакс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.
- Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Анахайма».
- Счет в серии стал 3-1 в пользу «Анахайма».
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Анахайм Дакс" в овертайме обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Анахайме, завершилась в пользу хозяев со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Каттер Готье (28-я минута), Микаэль Гранлунд (39), Джеффри Трюшон-Виль (54) и Райан Пёлинг (63). Голы гостей в активе Каспери Капанена (1), Райана Ньюджент-Хопкинса (7) и Эвана Бушара (44).
27 апреля 2026 • начало в 04:30
Закончен в OT
27:36 • Каттер Готье
(Джексон Лакомб, Алекс Киллорн)
38:43 • Микаэль Гранлунд
(Лео Карлссон, Джон Карлсон)
53:31 • Джеффри Трюшон-Виль
(Джон Карлсон, Джексон Лакомб)
62:29 • Райан Пелинг
00:38 • Каспери Капанен
06:32 • Райан Нюджент-Хопкинс
43:27 • Эван Бушар
Российский форвард "нефтяников" Василий Подколзин результативными действиями не отметился.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Дакс", следующая игра пройдет в Эдмонтоне утром 29 апреля по московскому времени. В регулярном чемпионате "Анахайм" стал третьим в Тихоокеанском дивизионе, где "Эдмонтон" занял второе место.