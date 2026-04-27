"Анахайм" увеличил преимущество в серии плей-офф НХЛ с "Эдмонтоном" - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
07:56 27.04.2026 (обновлено: 09:00 27.04.2026)
"Анахайм" увеличил преимущество в серии плей-офф НХЛ с "Эдмонтоном"

"Анахайм" в овертайме обыграл "Эдмонтон" в матче 1/8 финала плей-офф НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Анахайм Дакс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Анахайма».
  • Счет в серии стал 3-1 в пользу «Анахайма».
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Анахайм Дакс" в овертайме обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Анахайме, завершилась в пользу хозяев со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Каттер Готье (28-я минута), Микаэль Гранлунд (39), Джеффри Трюшон-Виль (54) и Райан Пёлинг (63). Голы гостей в активе Каспери Капанена (1), Райана Ньюджент-Хопкинса (7) и Эвана Бушара (44).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 апреля 2026 • начало в 04:30
Закончен в OT
Анахайм
4 : 3
Эдмонтон
27:36 • Каттер Готье
(Джексон Лакомб, Алекс Киллорн)
38:43 • Микаэль Гранлунд
(Лео Карлссон, Джон Карлсон)
53:31 • Джеффри Трюшон-Виль
(Джон Карлсон, Джексон Лакомб)
62:29 • Райан Пелинг
(Мейсон Мактавиш)
00:38 • Каспери Капанен
(Джейк Уолман, Джейсон Дикинсон)
06:32 • Райан Нюджент-Хопкинс
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
43:27 • Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
Российский форвард "нефтяников" Василий Подколзин результативными действиями не отметился.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Дакс", следующая игра пройдет в Эдмонтоне утром 29 апреля по московскому времени. В регулярном чемпионате "Анахайм" стал третьим в Тихоокеанском дивизионе, где "Эдмонтон" занял второе место.
Никита Кучеров и Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Кучеров стал вторым лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ в истории
Вчера, 04:46
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
