Двукратный победитель Лиги чемпионов возглавит сборную Мексики после ЧМ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший защитник сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес станет новым главным тренером национальной команды после домашнего чемпионата мира 2026 года, заявил спортивный директор сборной Дуилио Давино.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.