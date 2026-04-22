Чемпион Англии 2016 года досрочно вылетел в третий дивизион

- "Лестер Сити" потерял шансы на сохранение места в Чемпионшипе и вылетел в третий дивизион Англии.
- Команда с 42 очками занимает предпоследнюю, 23-ю строчку в турнирной таблице, отставая от идущего 21-м "Блэкберн Роверс" на 7 баллов за два тура до завершения чемпионата.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Лестер Сити" потерял шансы на сохранение места в Чемпионшипе - втором по силе дивизионе Англии.
Во вторник "Лестер" дома сыграл вничью с "Халл Сити" со счетом 2:2 в матче 44-го тура Чемпионшипа. Команда с 42 очками занимает предпоследнюю, 23-ю строчку в турнирной таблице, отставая от идущего 21-м "Блэкберн Роверс" на 7 баллов за два тура до завершения чемпионата.
Командой с февраля руководит Гари Роуэтт.
"Лестер" вернулся в Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2024/25, по окончании которого вновь вылетел в Чемпионшип. В 2016 году клуб впервые в истории стал чемпионом Англии.
