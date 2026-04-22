Легионер "Спартака" Барко пообещал сделать тату в честь победы в РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
14:03 22.04.2026 (обновлено: 14:05 22.04.2026)
Легионер "Спартака" Барко пообещал сделать тату в честь победы в РПЛ

Футболист Барко пообещал сделать татуировку, если завоюет трофей со "Спартаком"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко пообещал сделать татуировку в случае завоевания какого-либо трофея с клубом.
  • Барко 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Аргентинский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко пообещал сделать татуировку в случае завоевания какого-либо трофея с "красно-белыми".
"Спартак" сыграет с ЦСКА в финале пути регионов Кубка России 6 мая. В Российской премьер-лиге (РПЛ) "красно-белые" занимают пятую строчку, на 10 очков отставая от лидирующего петербургского "Зенита".
"Если выиграем какой-нибудь кубок со "Спартаком", обязательно сделаю татуировку", - заявил Барко в "Царском подкасте", опубликованном на официальном YouTube-канале "красно-белых".
На вопрос о том, готов ли Барко взять пример с нидерландца Квинси Промеса, который обещал не уходить из "Спартака", пока не выиграет чемпионство, аргентинец ответил уклончиво: "Я очень люблю побеждать, на тренировке я злюсь, если чего-то не получается. Мне хотелось бы взять титул со "Спартаком".
Барко 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2024 года. Контракт аргентинца рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне Барко провел 31 матч и забил 7 мячей.
