Легенда ЦСКА заявил, что клуб разваливается на глазах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что армейцы не смогут попасть в пятерку по итогам чемпионата России, а единственный реальный шанс на успех - это Кубок страны.

"В первом отрезке сезона все было видно. Он не смог привести команду в чувство, что-то поменять, где-то сыграть иначе. Все поражения - на его совести. Затем он провел невнятную подготовку к чемпионату. Мы видим, что команда разваливается на глазах. Результата нет, игры нет. Все вопросы - к тренеру. Поэтому, как ни крути, именно тренер несет ответственность за результат", - отметил Масалитин.