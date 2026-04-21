Легенда ЦСКА заявил, что клуб разваливается на глазах - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
19:07 21.04.2026 (обновлено: 19:24 21.04.2026)
Легенда ЦСКА заявил, что клуб разваливается на глазах

Масалитин: ЦСКА не сможет попасть в пятерку по итогам РПЛ

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкФутболисты ЦСКА
Футболисты ЦСКА - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Футболисты ЦСКА. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейцы не смогут попасть в пятерку по итогам чемпионата России.
  • Армейцы с 43 очками занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
  • Масалитин считает, что у ЦСКА больше шансов на успех в Кубке страны, чем в чемпионате.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что армейцы не смогут попасть в пятерку по итогам чемпионата России, а единственный реальный шанс на успех - это Кубок страны.
Армейцы с 43 очками занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Фабио Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года.
"Если судить по игре, то нет, в пятерку не попасть. Тем более предстоит еще кубковый матч со "Спартаком", а затем, возможно, финал. Честно говоря, очень хочется, чтобы ЦСКА привел себя в порядок. Но для этого нужно время. По взмаху волшебной палочки такое не происходит: нельзя просто прийти, махнуть рукой - и чтобы завтра команда вышла преображенной, начала рвать и метать, показывать игру и результат. Такого не бывает. Только через не могу, наступив на собственное горло, убрав свое "я" и начав работать на команду. Думаю, шансов больше на Кубок страны, чем на чемпионат", - сказал Масалитин.
"В первом отрезке сезона все было видно. Он не смог привести команду в чувство, что-то поменять, где-то сыграть иначе. Все поражения - на его совести. Затем он провел невнятную подготовку к чемпионату. Мы видим, что команда разваливается на глазах. Результата нет, игры нет. Все вопросы - к тренеру. Поэтому, как ни крути, именно тренер несет ответственность за результат", - отметил Масалитин.
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
ФутболСпортРоссияВалерий МасалитинФабио ЧелестиниПФК ЦСКАСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
