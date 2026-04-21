СМИ: Слот останется главным тренером "Ливерпуля" в следующем сезоне
17:55 21.04.2026
СМИ: Слот останется главным тренером "Ливерпуля" в следующем сезоне

Sky Sports: Слот останется главным тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне

  • Арне Слот останется на посту главного тренера английского "Ливерпуля" в следующем сезоне, пишет Sky Sports.
  • Руководство клуба устраивает, что "Ливерпуль" идет в зоне квалификации в Лигу чемпионов за пять туров до конца чемпионата.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Нидерландский специалист Арне Слот останется на посту главного тренера английского "Ливерпуля" в следующем сезоне, сообщает Sky Sports.
По информации издания, руководство клуба устраивает тот вариант, что "Ливерпуль" за пять туров до конца чемпионата идет в зоне квалификации в Лигу чемпионов.
Сообщается, что в летнее трансферное окно клуб намерен проделать масштабную работу по усилению состава после ухода из клуба египетского футболиста Мохамеда Салаха.
По версии портала Transfermarkt, в летнее трансферное окно перед сезоном-2025/26 клуб потратил на покупки футболистов 482,9 миллиона евро. По ходу сезона "Ливерпуль" не выиграл ни одного трофея.
Слот был назначен на пост главного тренера "Ливерпуля" в мае 2024 года, сменив в должности Юргена Клоппа. Вместе со Слотом "Ливерпуль" становился чемпионом Англии в дебютном для специалиста сезоне.
ФутболСпортАнглияЮрген КлоппАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Арне СлотМохамед СалахЛиверпульЛига чемпионов 2025-2026
 
