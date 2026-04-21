Модрича в 14-й раз признали лучшим футболистом года в Хорватии - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
00:54 21.04.2026 (обновлено: 00:55 21.04.2026)
Модрича в 14-й раз признали лучшим футболистом года в Хорватии

Модрича в 14-й раз в карьере признали лучшим футболистом года в Хорватии

Лука Модрич в футболке Милана - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
  • Полузащитник "Милана" Лука Модрич признан лучшим футболистом 2025 года в Хорватии.
  • Модрич получил эту награду в 14-й раз в карьере и в десятый раз подряд.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Полузащитник "Милана" Лука Модрич признан лучшим футболистом 2025 года в Хорватии, сообщается на официальной странице итальянского клуба в соцсети X.
Модрич получил приз от Хорватского футбольного союза (HNS) в пятницу. Он стал обладателем этой награды в 14-й раз в карьере и в десятый раз подряд.
Модричу 40 лет, он перешел в "Милан" летом 2025 года на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за хорватские "Динамо" из Загреба, "Интер" из Запрешича, боснийский "Зриньски", английский "Тоттенхэм" и испанский "Реал". В составе "Реала" Модрич стал четырехкратным чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, шесть раз побеждал в Лиге чемпионов, выиграл пять Суперкубков УЕФА, пять клубных чемпионатов мира, а также Межконтинентальный кубок.
В составе сборной Хорватии Модрич провел 196 матчей, что является рекордом за национальную команду. На чемпионате мира 2018 года в России Модрич взял серебро, а спустя четыре года в Катаре - бронзу. В 2018 году полузащитник стал обладателем "Золотого мяча", а также признан лучшим футболистом года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
