Ковальчука сделали президентом китайского клуба КХЛ

- Илья Ковальчук назначен президентом китайского клуба КХЛ "Шанхайские драконы".
- Ковальчук трижды завоевывал Кубок Гагарина и играл за несколько клубов НХЛ и российских команд.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук назначен президентом китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы", сообщается в Telegram-канале команды.
"Приветствую болельщиков "Шанхай Дрэгонс"! Рад стать частью семьи "Драконов"! Впереди нас ждет интересное время. Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода, а также будем продолжать активно взаимодействовать с болельщиками. Ждем всех в новом сезоне в Санкт-Петербурге на "СКА Арене", - заявил Ковальчук.
"Шанхайские драконы" завершили регулярный чемпионат КХЛ на девятом месте в таблице Западной конференции с 54 очками и отстали от зоны плей-офф на 25 баллов.
Ковальчуку 43 года. Его последним клубом был московский "Спартак", куда он перешел по ходу сезона-2023/24. Он покинул команду по окончании сезона.
Ковальчук трижды завоевывал Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук неоднократно возвращался в Россию - играл за казанский "Ак Барс", воскресенский "Химик", петербургский СКА, омский "Авангард" и московский "Спартак".
