Гол ван Дейка принес "Ливерпулю" победу над "Эвертоном" в АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Ливерпуль" на выезде обыграл "Эвертон" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Эвертона" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Мохамед Салах (29-я минута) и Вирджил ван Дейк (90+10). У "Эвертона" отличился Бету (54).
Грузинский голкипер "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили получил травму и был заменен в начале второго тайма. Вместо него на поле вышел третий вратарь команды Фредди Вудман.
"Ливерпуль" (55 очков) идет на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Эвертон" (47) располагается на десятом месте.
В следующем матче "Эвертон" 25 апреля на выезде сыграет против лондонского "Вест Хэма", "Ливерпуль" в тот же день примет столичный "Кристал Пэлас".
Результаты остальных матчей дня:
"Астон Вилла" - "Сандерленд" - 4:3;
"Ноттингем Форест" - "Бёрнли" - 4:1.
Звезда "Ливерпуля" пропустит ЧМ-2026
15 апреля, 11:52