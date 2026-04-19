Гол ван Дейка принес "Ливерпулю" победу над "Эвертоном" в АПЛ - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
18:07 19.04.2026 (обновлено: 18:19 19.04.2026)
Гол ван Дейка принес "Ливерпулю" победу над "Эвертоном" в АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" в матче 33-го тура чемпионата Англии

© Фотография из соцсетейВирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 2:1.
  • Мячи в составе «Ливерпуля» забили Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.
  • Грузинский голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили получил травму и был заменен в начале второго тайма.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Ливерпуль" на выезде обыграл "Эвертон" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Эвертона" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Мохамед Салах (29-я минута) и Вирджил ван Дейк (90+10). У "Эвертона" отличился Бету (54).
Английская премьер-лига (АПЛ)
19 апреля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Эвертон
1 : 2
Ливерпуль
54‎’‎ • Бето
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
29‎’‎ • Мохамед Салах
(Коди Гакпо)
90‎’‎ • Вирджил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Грузинский голкипер "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили получил травму и был заменен в начале второго тайма. Вместо него на поле вышел третий вратарь команды Фредди Вудман.
"Ливерпуль" (55 очков) идет на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Эвертон" (47) располагается на десятом месте.
В следующем матче "Эвертон" 25 апреля на выезде сыграет против лондонского "Вест Хэма", "Ливерпуль" в тот же день примет столичный "Кристал Пэлас".
Результаты остальных матчей дня:
"Астон Вилла" - "Сандерленд" - 4:3;
"Ноттингем Форест" - "Бёрнли" - 4:1.
