Гол Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть "Арсенал" - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
20:27 19.04.2026
Гол Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть лидирующий в АПЛ "Арсенал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» со счетом 2:1 в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
  • После этой игры «Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» в турнирной таблице АПЛ до трех баллов.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Манчестер Сити" дома выиграл у лондонского "Арсенала" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла на манчестерском стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Райан Шерки (16-я минута) и Эрлинг Холанд (65). У "Арсенала" голом отметился Кай Хаверц (18).
"Манчестер Сити", набрав 67 очков, сократил отставание в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) от лидирующего "Арсенала" (70) до трех баллов. При этом команда Хосепа Гвардиолы имеет матч в запасе.
В следующем туре "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Бёрнли" 22 апреля, а "Арсенал" 25 апреля примет "Ньюкасл".
Английская премьер-лига (АПЛ)
19 апреля 2026 • начало в 18:30
Завершен
Манчестер Сити
2 : 1
Арсенал
16‎’‎ • Райан Шерки
(Матеус Луис)
65‎’‎ • Эрлинг Холанд
18‎’‎ • Кай Хаверц
ФутболСпортЭрлинг ХоландРайан ШеркиКай ХаверцАрсенал (Лондон)Манчестер СитиБернлиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
