Гол Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть "Арсенал"

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Манчестер Сити" дома выиграл у лондонского "Арсенала" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла на манчестерском стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Райан Шерки (16-я минута) и Эрлинг Холанд (65). У "Арсенала" голом отметился Кай Хаверц (18).
"Манчестер Сити", набрав 67 очков, сократил отставание в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) от лидирующего "Арсенала" (70) до трех баллов. При этом команда Хосепа Гвардиолы имеет матч в запасе.
В следующем туре "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Бёрнли" 22 апреля, а "Арсенал" 25 апреля примет "Ньюкасл".
19 апреля 2026 • начало в 18:30
Завершен
16’ • Райан Шерки
(Матеус Луис)
65’ • Эрлинг Холанд
18’ • Кай Хаверц