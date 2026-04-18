Гол Куньи принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Челси" в матче АПЛ

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" на выезде выиграл у лондонского "Челси" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестерский клуб, набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. "Челси", потерпевший четвертое поражение в чемпионате страны подряд, располагается на шестой позиции с 48 баллами.