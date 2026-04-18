Гол Куньи принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Челси" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
Гол Куньи принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Челси" в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче 33-го тура АПЛ со счетом 1:0

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" на выезде выиграл у лондонского "Челси" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 1:0 в пользу манкунианцев. Единственный мяч забил Матеус Кунья (43-я минута).
Английская премьер-лига (АПЛ)
18 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Челси
0 : 1
Манчестер Юнайтед
43‎’‎ • Матеус Кунья
(Бруну Фернандеш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Юнайтед" до этого не мог победить "Челси" на выезде с февраля 2020 года. "Красные дьяволы" выиграли оба матча против "синих" в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) впервые с сезона-2019/20.
Манчестерский клуб, набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. "Челси", потерпевший четвертое поражение в чемпионате страны подряд, располагается на шестой позиции с 48 баллами.
В следующем матче АПЛ "Челси" на выезде сыграет с "Брайтоном" 21 апреля, а "Манчестер Юнайтед" примет "Брентфорд" 27 апреля.
