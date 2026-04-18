"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Брайтоном" в матче АПЛ
21:42 18.04.2026
"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Брайтоном" в матче АПЛ

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Брайтоном", упустив победу на 5 добавленной минуте

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Тоттенхэм" сыграл дома вничью с "Брайтоном" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. В составе "Тоттенхэма" отличились Педро Порро (39-я минута) и Хави Симонс (77). "Брайтон" дважды отыгрывался - голы в активе Каору Митомы (45+3) и Жоржиньо Рюттера (90+5).
Английская премьер-лига (АПЛ)
18 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Тоттенхэм
2 : 2
Брайтон
39‎’‎ • Педро Порро
(Хави Симонс)
77‎’‎ • Хави Симонс
(Lucas Bergvall)
45‎’‎ • Каору Митома
(Паскаль Грос)
90‎’‎ • Георгинио Раттер
(Ян Паул ван Хекке)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Тоттенхэм", который не побеждает в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 28 декабря, на протяжении 15 туров, занимает в турнирной таблице 18-е место с 31 очком. "Брайтон", набрав 47 баллов, располагается на девятой позиции.
В следующем туре "Брайтон" примет лондонский "Челси" 21 апреля, а "Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном" 25 апреля.
