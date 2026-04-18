"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Брайтоном" в матче АПЛ

- "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
- Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:2.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Тоттенхэм" сыграл дома вничью с "Брайтоном" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. В составе "Тоттенхэма" отличились Педро Порро (39-я минута) и Хави Симонс (77). "Брайтон" дважды отыгрывался - голы в активе Каору Митомы (45+3) и Жоржиньо Рюттера (90+5).
18 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
39’ • Педро Порро
77’ • Хави Симонс
(Lucas Bergvall)
45’ • Каору Митома
90’ • Георгинио Раттер
(Ян Паул ван Хекке)
"Тоттенхэм", который не побеждает в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 28 декабря, на протяжении 15 туров, занимает в турнирной таблице 18-е место с 31 очком. "Брайтон", набрав 47 баллов, располагается на девятой позиции.
В следующем туре "Брайтон" примет лондонский "Челси" 21 апреля, а "Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном" 25 апреля.
