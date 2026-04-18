"Борнмут" обыграл "Ньюкасл" в матче АПЛ

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Борнмут" одержал победу над "Ньюкаслом" в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ньюкасл-апон-Тайне завершилась со счетом 2:1 в пользу "Борнмута". В составе победителей мячи забили Маркус Тавернье (32-я минута) и Адриен Трюффер (85). У хозяев отличился Уильям Осула (68).
"Ньюкасл" потерпел третье поражение подряд в чемпионате. Команда с 42 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Борнмут", набрав 48 баллов, поднялся на восьмое место.
Результаты других матчей дня:
- "Брентфорд" - "Фулхэм" - 0:0;
- "Лидс" - "Вулверхэмптон" - 3:0.
Лидер АПЛ "Арсенал" сенсационно уступил "Борнмуту"
11 апреля, 16:31