"Ковентри Сити" спустя 25 лет вернулся в Английскую премьер-лигу
00:05 18.04.2026 (обновлено: 00:12 18.04.2026)
"Ковентри Сити" спустя 25 лет вернулся в Английскую премьер-лигу

"Ковентри Сити" обеспечил себе выход в АПЛ, сыграв вничью с "Блэкберн Роверс"

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Ковентри Сити" на выезде сыграл вничью с "Блэкберн Роверс" в матче 43-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Англии.
Встреча в Блэкберне завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Рёя Морисита (54-я минута). У "Ковентри Сити" отличился Бобби Томас (84).
Благодаря ничьей лидирующий в турнирной таблице Чемпионшипа "Ковентри" гарантировал себе как минимум второе место. Команда оторвалась от располагающегося на третьей позиции "Миллуолла" на 13 очков и досрочно завоевала путевку в Английскую премьер-лигу (АПЛ), где сыграет в следующем сезоне.
Главным тренером "Ковентри" является экс-футболист лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард. Он возглавил клуб в ноябре 2024 года. До этого Лэмпард тренировал "Дерби Каунти", "Челси" и "Эвертон".
"Ковентри" вылетел из АПЛ по итогам сезона-2000/01. Тогда клуб без перерывов играл в высшем дивизионе английского футбола 34 года, дольше на тот момент не вылетали только "Эвертон", "Ливерпуль" и "Арсенал". Наивысшим достижением "Ковентри" считается победа со счетом 3:2 в финале Кубка Англии над "Тоттенхэм Хотспур" в 1987 году.
