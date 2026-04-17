"Зенит" и "Урал" сыграли вничью в матче Молодежной футбольной лиги

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Петербургский "Зенит" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в матче шестого тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. В составе "Зенита" мяч забил Алексей Касаджиков (24-я минута). У "Урала" отличился Денис Гажалов (68).
"Зенит", набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице МФЛ, где "Урал" с 5 баллами располагается на 13-й строчке.
Результаты других матчей дня:
"Факел" (Воронеж) - "Нижний Новгород" - 1:2;
ЦСКА (Москва) - "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - 2:3.