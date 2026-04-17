Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" и "Урал" сыграли вничью в матче Молодежной футбольной лиги
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
19:08 17.04.2026 (обновлено: 19:10 17.04.2026)
"Зенит" и "Урал" сыграли вничью в матче Молодежной футбольной лиги

"Зенит" и "Урал" сыграли вничью в матче шестого тура дивизиона А МФЛ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Футболисты "Зенита". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Петербургский "Зенит" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в матче шестого тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. В составе "Зенита" мяч забил Алексей Касаджиков (24-я минута). У "Урала" отличился Денис Гажалов (68).
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
"Енисей" разгромил "Челябинск" в матче Первой лиги
Вчера, 16:55
"Зенит", набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице МФЛ, где "Урал" с 5 баллами располагается на 13-й строчке.
Результаты других матчей дня:
"Факел" (Воронеж) - "Нижний Новгород" - 1:2;
"Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - "Динамо" (Москва) - 3:2;
"Чертаново" (Москва) - "Локомотив" (Москва) - 2:2;
"Краснодар" - "Рубин" (Казань) - 5:1;
"Родина" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 0:0;
"Ростов" - "Динамо" (Махачкала) - 3:1;
ЦСКА (Москва) - "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - 2:3.
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
"Зенит" получил штраф из-за фанатов, бросавших бутылки в игроков "Спартака"
Вчера, 18:38
 
ФутболСпортКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"ЗенитУралДинамо Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала